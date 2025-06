La Fira ViBa escalfa motors amb una edició que omplirà el Bages de vi, cultura i territori

Tot a punt per a la vuitena edició de la Fira ViBa, la Fira del Vi del Bages, que omplirà Manresa i diferents municipis de la comarca d'activitats al voltant del vi, el patrimoni i la cultura entre el 4 i el 8 de juny. La gran cita del cap de setmana serà al Pati del Casino de Manresa, epicentre de la mostra vinícola amb fins a 118 referències de la DO Pla de Bages, però moltes activitats ja han exhaurit les places en els dies previs. L'organització confia a igualar o superar els 4.000 assistents de l'any passat.

Arrencada amb sopar a Artés

El tret de sortida tindrà lloc aquest dimecres 4 de juny amb el tradicional Sopar Fira ViBa al Complex Cultural Cal Sitges d'Artés, maridat amb vins de la DO Pla de Bages i cuina elaborada per diversos restaurants membres de Slow Food Catalunya Central. El sopar posarà en valor els productes de temporada, amb protagonisme per als pèsols i hortalisses de tavella.

Mostra al Pati del Casino i Nit de Picapolls

El plat fort arribarà divendres a la tarda amb l'obertura del recinte firal al Pati del Casino de Manresa. A partir de les 7 de la tarda, la Nit de Picapolls posarà l'accent en la varietat autòctona estrella del territori, la picapoll, que es podrà tastar maridada amb propostes gastronòmiques de restaurants locals. La vetllada s'amenitzarà amb el directe del grup d'indie-pop Celobert i la selecció musical de PD Gufi. Paral·lelament, la cooperativa Senders Vius començarà la construcció d'una barraca de pedra seca, que es completarà diumenge.

Durant tot el cap de setmana, el recinte oferirà tastos de vins, gastronomia amb el Restaurant Kursaal, espai familiar amb espectacles de circ, i música en directe amb River Omelet dissabte i la jazzwoman Eva Fernández diumenge.

Una fira amb tot el territori implicat

La Fira ViBa desplega una trentena d'activitats a diversos punts del Bages, amb una gran acollida prèvia. Algunes ja han penjat el cartell de complet, com la ruta Cellers amagats al cor de Manresa, Bages sobre rodes o la visita a les Vinyes de Can Mas de Castellgalí. També s'han omplert les visites a cellers com Les Acàcies, Entrebosc, Grau i Grau o Abadal.

Encara hi ha places per a d'altres activitats singulars, com les visites al patrimoni vitivinícola del Bages -tines de la Vall del Flequer o les rutes Les pedres que parlen- o tastos especials com el de vins del passat amb el sommelier Christian Betoret, o de vins de finca qualificada a la Torre Lluvià, guiat per Anna Castillo.

La Mitja ViBa i el nou Menú ViBa

Diumenge tindrà lloc la segona edició de la Mitja ViBa, una cursa popular amb distàncies de 5, 10 i 21 quilòmetres que transcorren entre vinyes i ofereixen tastos durant el recorregut i a l'arribada. Una proposta esportiva que vol connectar salut, territori i cultura vinícola.

Com a novetat, diversos restaurants del Bages ofereixen fins diumenge el Menú Fira ViBa, amb plats maridats amb vins de la DO. Els comensals que s'hi adhereixin rebran tiquets per tastar vins a la Mostra del Casino.

Un projecte col·lectiu de comarca

La Fira ViBa va néixer per reforçar la cultura del vi al Bages, una comarca que destaca per la preservació de varietats com la picapoll i pel ric patrimoni de pedra seca. La ruta del vi DO Pla de Bages, impulsada pel Consell Comarcal i el Consell Regulador, articula aquesta oferta turística i cultural amb una clara aposta pel producte de proximitat i la sostenibilitat.

La fira és possible gràcies a la implicació dels elaboradors, viticultors, restauradors i entitats del territori, amb la coorganització de l'Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages i la DO Pla de Bages, i el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Tota la programació i la venda anticipada de tiquets es pot consultar al web oficial de la Fira ViBa.