La cuina del pèsol i l'horta amb tavella protagonitzaran el Sopar de la ViBa

El pròxim 4 de juny, el complex cultural Cal Sitges d'Artés acollirà el Sopar de Primavera de les Temporades Gastronòmiques del Bages, una cita que reivindica la cuina de temporada i de proximitat. L'acte s'emmarca dins la Fira ViBa 2025 i tindrà com a protagonistes el pèsol i els fruits amb tavella, amb l'objectiu de posar en valor el producte local i el territori.

El sopar començarà a les 8 del vespre a l'exterior de l'antiga fàbrica de Cal Sitges i reunirà vuit establiments gastronòmics que elaboraran els plats "a 16 mans", tal com va explicar Ignasi Sala, president de Bages Impuls. Hi participaran restaurants de la Comunitat Slow Food de la Catalunya Central -Bacasis, Laida, L'Obradora, Mas de la Sala, Patoi i el Cau de l'Ateneu- juntament amb dos establiments d'Artés: La Xicra i La Sardana.

La presentació oficial de l'esdeveniment es va fer aquest dimarts a Artés, amb la presència de l'alcalde, Enric Forcada, i del mateix Sala. Aquest últim va expressar la voluntat de consolidar Artés com a seu fixa del sopar de primavera, destacant el municipi com "la capital del vi al Bages". També va subratllar la intenció d'enllaçar la Fira ViBa amb la Festa de la Verema, amb l'objectiu d'unificar les dues grans celebracions vinícoles de la comarca.

L'alcalde Forcada va agrair que es triés Artés per acollir aquesta iniciativa, destacant el pes històric del món vitivinícola al municipi. "Aquest any celebrem els 30 anys de la Festa de la Verema i de la DO Pla de Bages, i aquest sopar arriba en un moment molt especial", va remarcar. Per a ell, activitats com aquesta contribueixen a desestacionalitzar l'enoturisme i a donar continuïtat a la promoció del territori durant tot l'any.

L'àpat inclourà un maridatge amb vins de la DO Pla de Bages, configurant una experiència gastronòmica completa. El preu per persona és de 27 euros i inclou vuit degustacions i els vins corresponents. Per assistir-hi, cal fer inscripció prèvia a través dels portals de Bages Impuls o de la Fira ViBa.

Les Temporades Gastronòmiques del Bages completen el cicle anyal

Aquest sopar forma part de la proposta de les Temporades Gastronòmiques del Bages, una iniciativa que dedica cada estació a un producte emblemàtic de la cuina bagenca. Després d'haver celebrat jornades dedicades a la col verda manresana, als tomàquets d'estiu i a l'albergínia blanca de tardor, la primavera es dedica enguany al pèsol i les tavelles. "Per primera vegada, completem el cicle amb els quatre sopars anuals celebrats de manera consecutiva", va destacar Sala.

La proposta s'integra dins el programa 12 mesos, 12 paisatges de la Generalitat de Catalunya, en el marc de l'estratègia Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia 2025. Amb el suport del Rebost del Bages, la DO Pla de Bages, Bages Turisme i l'Ajuntament d'Artés, la iniciativa continua reforçant el vincle entre cuina, territori i sostenibilitat.