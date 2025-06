Una caminada nocturna solidària omplirà de llum i passos els camins de Manresa aquest dissabte

La Creu Roja al Bages torna a proposar una activitat esportiva, solidària i saludable amb la novena edició de la seva Caminada Nocturna, que tindrà lloc aquest dissabte 7 de juny a Manresa. L’activitat té un doble objectiu: promoure hàbits saludables i, alhora, recaptar fons per finançar els projectes socials de l’entitat. Les caminades, de 5 i 10 quilòmetres, sortiran a les 9 del vespre des de l’esplanada del pàrquing del costat del Viena de Trullols Parc.

Dues opcions de recorregut i un mateix esperit

Els participants podran escollir entre dues rutes circulars adaptades a diferents nivells. La més curta, de 5 quilòmetres, és apte per a totes les edats i condicions físiques. La llarga, de 10 quilòmetres i 150 metres de desnivell, és una proposta més exigent però igualment assequible. En tots dos casos, l’itinerari transcorrerà per entorns accessibles i ben senyalitzats.

Les inscripcions es podran fer el mateix dia de la caminada, a partir de 2/4 de 9 del vespre, just al punt de sortida. També es poden fer preinscripcions a través d’aquest enllaç. El preu de la inscripció és de 8 euros, i de 6 euros per als menors de 12 anys i per al voluntariat de Creu Roja.

Una cita solidària i ben equipada

Amb la inscripció, els participants rebran avituallament per al recorregut i una butlleta del Sorteig d'Or de la Creu Roja, valorada en 6 euros. L’organització recorda la importància de portar llum frontal o llanterna per seguir el recorregut amb seguretat i facilitar el pas pels trams menys il·luminats.

La Caminada Nocturna s’ha consolidat com una proposta lúdica i solidària en el calendari de l’entitat, amb un esperit inclusiu i participatiu que aplega persones de totes les edats. Els fons recaptats es destinaran íntegrament als programes socials que Creu Roja desenvolupa al territori.