Càritas Manresa va donar cobertura a 611 persones durant el 2024

Càritas Arxiprestal de Manresa ha celebrat la seva assemblea anual. En el transcurs de l'acte, que ha servit per a presentar i aprovar la memòria d'activitats de l'any 2024 i el pressupost per a l'any 2025, han intervingut, entre d'altres, Joan Grau, director de l'entitat, i personal tècnic contractat, que ha explicat l'acció social que s'ha realitzat. Grau ha afirmat que cal ser "vigilants amb el racisme institucional que hi ha en les nostres societats".

Pel que fa a la memòria, destaca la cobertura que s'ha donat a 611 persones durant l'any 2024, de 402 llars diferents, la majoria precàries. Dels diversos programes, en el d'acollida i acompanyament l'entitat ha donat suport a 381 persones; 22 persones han viscut en algun dels cinc pisos d'acollida que gestiona l'entitat (properament s'incorporaran dos pisos més, gràcies a la cessió que farà la Companyia de Jesús); en el programa d'acompanyament sociolaboral, cal destacar que s'han aconseguit 88 insercions laborals; pel que fa al programa d'infància, adolescència i família, 34 infants han estat becats per a participar en activitats extraescolars; cal destacar, també, la participació de 145 persones en tallers d'alfabetització, que és una de les qüestions que es vol potenciar en els propers anys, juntament amb l'aprenentatge de coneixements bàsics, per a facilitar l'accés al món laboral amb plenes garanties. També cal destacar que el servei d'assessorament jurídic ha atès 44 persones.

A nivell econòmic, l'assemblea ha aprovat el pressupost de l'exercici 2025, que s'estima en 526.007 euros. Per tal de garantir la viabilitat econòmica de l'entitat, la majoria d'assistents a l'assemblea han considerat necessari potenciar la captació de recursos propis.