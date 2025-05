Creu Roja al Bages celebra el 35é aniversari dels seus projectes d'infància

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Creu Roja, el pròxim dijous, la Creu Roja al Bages ha organitzat una setmana plena d'activitats per commemorar els 35 anys de vida dels seus projectes d'infància, un conjunt d'iniciatives que han acompanyat centenars de nens, nenes i joves del territori al llarg de més de tres dècades.

Actualment, la Creu Roja al Bages duu a terme cinc projectes d'infància i joventut: Temps x Viure, Joves del Nucli Antic (JNA), Via Fora, Casal-Ot i la Ludoteca Ludugurus. Aquests projectes, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, treballen cada dia per promoure la igualtat d'oportunitats, el desenvolupament personal i l'acompanyament educatiu dels infants i adolescents del territori.

Els actes de celebració, oberts a tota la ciutadania, es duran a terme entre el 5 i el 9 de maig.

Programa d'activitats

Dilluns 5 de maig a les 10 del matí al Centre Cívic Selves i Carner (Aula 1). Xerrada educativa sobre l'impacte de les pantalles en els infants de 0-6 anys. Informació sobre els efectes de l'ús de pantalles a la petita infància. Es comentaran estudis específics sobre el tema, signes d'alerta i consells per a poder orientar a les famílies. S'utilitzaran exercicis breus de mindfulness per afavorir a nivell experiencial l'adquisició dels aprenentatges adquirits. A càrrec de la psicòloga clínica, Dominica Díez Marcet .

sobre l'impacte de les pantalles en els infants de 0-6 anys. Informació sobre els efectes de l'ús de pantalles a la petita infància. Es comentaran estudis específics sobre el tema, signes d'alerta i consells per a poder orientar a les famílies. S'utilitzaran exercicis breus de mindfulness per afavorir a nivell experiencial l'adquisició dels aprenentatges adquirits. A càrrec de la psicòloga clínica, . Dimarts 6 de maig de 2/4 de 5 a 2/4 de 7 de la tarda al Parc de la Seu. Gimcana participativa oberta a infants i famílies de tota la ciutat.

participativa oberta a infants i famílies de tota la ciutat. Dimecres 7 de maig de 2/4 de 5 a 2/4 de 7 de la tarda al Pati dels Infants. Sessió de partits de bàsquet 3x3 oberta a infants i famílies de tota la ciutat.

oberta a infants i famílies de tota la ciutat. Dimecres 7 de maig a partir de 2/4 de 6 de la tarda a la Ludoteca Ludugurus. Jornada de portes obertes i berenar comunitari , amb activitats infantils i espais de trobada per a famílies a la Ludoteca Ludugurus.

, amb activitats infantils i espais de trobada per a famílies a la Ludoteca Ludugurus. Divendres 9 de maig a les 6 de la tarda a la Plaça Sant Domènec. Gran festa de cloenda amb concert infantil i mostres de cultura popular. El Grup Ai Carai! amenitzarà la tarda amb un espectacle d'animació infantil. A continuació l'actuació de Tabalers de Xàldiga.

Totes les activitats seran gratuïtes i es convida a la població de Manresa i comarca a participar-hi. Igualment es convida a participar a totes les entitats socials i comunitàries que vulguin compartir amb Creu Roja aquests anys de feina i servei a la ciutadania.

Com a tancament d'aquest any de celebració, del 2 al 6 de juny s'inaugurarà una exposició fotogràfica i documental sobre els 35 anys d'història dels projectes d'infància. L'exposició es durà a terme al Centre Cívic Selves i Carner, aprofitant l'avinentesa per presentar el nou espai on s'ubica a partir d'ara les oficines de Creu Roja al Bages. Es recolliran imatges, records, testimonis i materials pedagògics que han format part del recorregut de Creu Roja al Bages en l'àmbit de la infància i la joventut.