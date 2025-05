Més de 1.300 alumnes de 1r i 2n de primària participaran aquesta setmana al Cantaxics del Kursaal

La Sala Gran del Kursaal de Manresa acollirà aquesta setmana el projecte del Servei Educatiu Cantaxics a les escoles amb la cantata Patuflash que interpretaran 1.329 alumnes de Cicle Inicial de Primària (1r i 2n) de 37 centres educatius, quatre més que el curs passat. Entre aquest dilluns i divendres se'n faran un total de sis funcions, cada dia a les 6 de la tarda, exceptuant divendres que serà a 2/4 de 5 i a 2/4 de 8.

CantaXics a les escoles és un projecte adreçat a alumnes de Cicle Inicial de Primària (1r i 2n), a qui es convida a formar part del cor d'un cantata que es mostra a la Sala Gran del Kursaal. En aquesta cinquena edició hi haurà més de 200 alumnes per sessió dalt de l'escenari.

Patuflash és una versió actualitzada d'en Patufet, que a bord de la nau Patim Patam Patum recorrerà l'univers per aconseguir polsim estel·lar. El nostre heroi ja no es perd a la panxa del bou, sinó en un forat negre, i en aquest viatja per l'espai amb un robot que experimentarà un important canvi al llarg de la història.

L'espectacle, amb text i lletres de les cançons de Manel Justícia i música de David Martell, compta amb la direcció escènica i narració d'Albert Ruíz, amb cinc músics en directe sota la direcció de David Martell i direcció musical dels cors de David Sisó.

Les entrades per assistir a les funcions de Cantaxics tenen un preu de 8 euros i es poden comprar a taquilles i per internet.