La poesia mana en la programació del Cineclub de maig i juny

Cineclub Manresa homenatjarà el genial creador estatunidenc David Lynch amb la projecció de dues de les seves obres magnes (i extremes), Cabeza borradora (el deliri més radical) i Una historia verdadera (la lluminositat més clàssica) durant aquests mesos de maig i juny.

Amb la primavera també arriben de gira a Manresa alguns dels festivals més importants de Barcelona. L'Americana Film Fest portarà l'excelsa Familiar Touch, una mirada sensible i diferent a la vellesa. I percebrem l'esperit trencador i oníric del mestre de Blue Velvet en una de les bombes cinematogràfiques més arrebatadores dels últims anys, la "lynchiana" I Saw the TV glow.

El BCN Film Fest ens regalarà la deliciosa Ojos negros, amb el gran Marcello Mastroianni. DocsBarcelona reflexionarà sobre l'eutanàsia amb Señor, llévame pronto i sobre la maternitat amb Mares. Aquesta mateixa realitat és tractada, amb un enfocament revulsiu i políticament incorrecte, a Salve Maria, de Mar Coll.

L'estremidora Los destellos (Pilar Palomero) i la sorprenent La imatge permanent (Laura Ferrés) confirmen que hi ha una nova (i estimulant) generació de realitzadores. Les joves autores haurien de reivindicar la figura d'Ida Lupino, que amb El bígam va signar un dels melodrames de Hollywood més insòlits i suggeridors dels 50.

Programació Cineclub maig i juny

Familiar Touch

04/05/2025

18.30h

Auditori Plana de l'Om

Entrada: 5 euros

Direcció i guió: Sarah Friedland

Intèrprets: H. Jon Benjamin, Kathleen Chalfant, London Garcia

Durada: 90 min Format: Digital

Nacionalitat: EUA / 2024

La Ruth es pensa que té una cita i es prepara per sortir, però quan aquesta arriba descobreix que es tracta del seu fill, o això diu ell, i que la vol acompanyar el seu primer dia en una residència.

Americana Film Fest

Campi qui pugui

08/05/2025

19.00h

Auditori Plana de l'Om

Entrada: gratuït

Direcció: Alexe Poukine

Durada: 98 min Format: Digital

Nacionalitat: Suïssa, Bèlgica i França / 2024

En un hospital de Suïssa, gràcies a uns tallers de simulació amb actors, tant cuidadors com personal mèdic qüestionen des de les actituds i el suport cap als seus pacients fins a la forma com s'anuncia un càncer.

Documental del mes

I saw the TV glow

11/05/2025

18.30h

Auditori Plana de l'Om

Entrada: 5 euros

Direcció i guió: Jane Schoenbrun

Intèrprets: Justice Smith, Brigette Lundy-Paine, Ian Foreman

Durada: 100 min Format: Digital

Nacionalitat: EUA / 2024

Anys 90. L'Owen i la Maddy comparteixen passió per una sèrie de terror adolescent. Això els ajuda a aïllar-se d'un món amb el qual no connecten i sentir-se més a prop de la ficció que de la seva realitat. L'obsessió anirà a més i acabarà afectant les seves vides durant els següents anys i fins a l'edat adulta.

5 nominacions als Independent Spirit Awards: millor pel·lícula, direcció, guió, interpretació protagonista (Justice Smith) i interpretació secundària (Brigette Lundy-Paine)

Americana Film Fest

Señor, llévame pronto

14/05/2025

19.00h

Auditori Plana de l'Om

Entrada: gratuït

Direcció: Guillermo F. Flórez

Durada: 70 min Format: Digital

Nacionalitat: Espanya / 2024

La vida de Carmen ha estat sempre una comèdia quixotesca. Viure a través d'una guerra civil, ser monja, construir una nova vida, divorciar-se en una societat conservadora, tenir diversos amants i sobretot, mai seguint ordres. Ara, després de 86 anys d'aventures, Carmen planeja el seu suïcidi.

DocsBarcelona

Salve Maria

15/05/2025

19.00h

Auditori Plana de l'Om

Entrada: 4,5 euros / Abonats: 3 euros

Direcció: Mar Coll

Guió: Mar Coll i Valentina Viso, basat en la novel·la Las madres no de Katixa Agirre

Intèrprets: Laura Weissmahr, Oriol Pla, Giannina Fruttero

Durada: 111 min Format: Blu-ray

Nacionalitat: Espanya / 2024

La Maria, una jove escriptora que acaba de ser mare, ensopega amb la notícia d'un succés esfereïdor: una dona francesa ha ofegat els seus bessons de 10 mesos a la banyera. La Maria s'obsessiona amb la infanticida.

1 Goya: millor actriu revelació (Laura Weissmahr); i 1 nominació: millor guió adaptat

2 Premis Gaudí: millor interpretació revelació (Laura Weissmahr) i guió adaptat; i 5 nominacions: millor pel·lícula, actor secundari (Oriol Pla), muntatge, fotografia i música

1 Premi Feroz: millor pel·lícula (drama); i 3 nominacions: actriu protagonista (Laura Weissmahr), música i cartell

Premi a la millor actriu (Laura Weissmahr) a la Seminci de Valladolid

Premi Sant Jordi a la millor actriu de cinema espanyol (Laura Weissmahr)

Cicle Gaudí

Ojos negros

18/05/2025

18.30h

Auditori Plana de l'Om

Entrada: 3 euros

Direcció: Nikita Mikhalkov

Guió: Nikita Mikhalkov, Aleksandr Adabashyan i Suso Cecchi d'Amico (basat en tres contes d'Anton Txékhov)

Intèrprets: Marcello Mastroianni, Silvana Mangano, Marthe Keller

Durada: 118 min Format: Blu-ray

Nacionalitat: Itàlia i URSS / 1987

Romano Patroni, un arquitecte vingut a menys, que ara treballa en un vaixell de vapor, explica la seva desgraciada vida a un client que acaba de conèixer, un cavaller rus, anomenat Pavel. Malgrat el seu origen humil, Romano va acabar la carrera d'arquitectura i es va casar amb una rica hereva. Esgotat d'una vida monòtona i buida, Romano va decidir passar una temporada en unes termes de la Toscana, on es va enamorar d'una tímida dona russa d'ulls negres.

1 nominació als Oscar: millor actor protagonista (Marcello Mastroianni)

1 nominació als Globus d'Or: millor pel·lícula de parla no anglesa

1 nominació als BAFTA: millor pel·lícula de parla no anglesa

Premi al millor actor (Marcello Mastroianni) al Festival de Canes

2 premis David de Donatello: millor actor protagonista (Marcello Mastroianni) i actriu protagonista (Elena Safonova); i 11 nominacions: millor pel·lícula, direcció, guió, actriu secundària (Silvana Mangano i Marthe Keller), productor, fotografia, disseny de producció, muntatge, vestuari i música

1 nominació als César: millor pel·lícula estrangera

Premi del públic a la Seminci de Valladolid

Premi Sant Jordi a la millor pel·lícula estrangera

BCN Film Fest

Mares

23/05/2025

19.00h

Auditori Plana de l'Om

Entrada: gratuït

Direcció: Ariadna Seuba

Durada: 74 min Format: Digital

Nacionalitat: Espanya / 2025

Presentació i col·loqui amb la directora

Viatge emocional de l'Anna (41) i l'Ari (32), una parella que lluita per concebre un bebè mitjançant tractaments de reproducció assistida. Entre els alts i baixos mèdics i emocionals, la pel·lícula revela el seu amor indestructible i l' humor que les manté

unides. En enfrontar l'adversitat amb valentia, demostren que la veritable força rau en el seu vincle i en la determinació de convertir-se en mares.

DocsBarcelona

La imatge permanent

25/05/2025

18.30h

Auditori Plana de l'Om

Entrada: 5 euros

Direcció: Laura Ferrés

Guió: Laura Ferrés, Ulises Porra i Carlos Vermut

Intèrprets: María Luengo, Rosario Ortega, Saraida Llamas

Durada: 94 min Format: Digital

Nacionalitat: Espanya / 2023

En un poble del sud, Antonia, una mare adolescent, desapareix una nit. Cinquanta anys més tard i molts quilòmetres al nord, Carmen, una directora de càsting una mica introvertida, ha de trobar persones que expliquin els seus records després de canviar de ciutat. Durant la cerca, Carmen coneix Antonia, una dona impulsiva que envaeix la seva soledat.

1 nominació als Goya: millor cançó

3 nominacions als Gaudí: millor pel·lícula, direcció novella i fotografia

Espiga d'Or a la millor pel·lícula a la Seminci de Valladolid

Nominada al Premi Feroz Arrebato

El bígam

01/06/2025

18.30h

Auditori Plana de l'Om

Entrada: 4 euros / Tarifa reduïda: 3 euros

Direcció: Ida Lupino

Guió: Collier Young, Larry Marcus i Lou Schor

Intèrprets: Edmond O'Brien, Joan Fontaine, Ida Lupino

Durada: 83 min Format: Digital

Nacionalitat: EUA / 1953

Un comerciant casat amb una dona rica de Los Angeles s'uneix en matrimoni amb una cambrera de San Francisco quan ella li anuncia el seu embaràs. Conduït cap a aquesta situació extrema, el bígam s'esforçarà a intentar ocultar la seva doble vida a les dones que estima.

Sessió de Filmoxarxa

Petits acròbates

05/06/2025

19.00h

Auditori Plana de l'Om

Entrada: gratuït

Direcció: Nika Saravanja

Durada: 85 min Format: Digital

Nacionalitat: Itàlia i Kenya / 2023

Ian i Pro, de 9 anys, són dos amics que viuen als suburbis de Nairobi. El seu somni és convertir-se en acròbates famosos i viatjar arreu del món. Un dia, Steve, el seu superheroi i carismàtic entrenador, anuncia que hi haurà l'oportunitat que alguns nens viatgin i actuïn a Europa. Ian i Pro comencen a entrenar més fort esperant ser els escollits. A mesura que el viatge s'apropa, la tensió entre els amics augmenta, la seva autoestima comença a ser inestable i una tragèdia familiar sembla substituir el somni dels nens. Trobaran la força per superar-ho tot i fer realitat el seu desig?

Documental del mes

Cabeza borradora

06/06/2025

19.00h

Auditori Plana de l'Om

Entrada: 5 euros

Direcció i guió: David Lynch

Intèrprets: Jack Nance, Charlotte Stewart, Allen Joseph

Durada: 89 min Format: Blu-ray

Nacionalitat: EUA / 1977

Un jove deprimit i espantadís pateix des de petit uns estranys malsons dels quals intenta alliberar-se a través de la seva imaginació. Quan una amiga el convida a sopar a casa seva, descobreix que ha sigut pare d'un nadó prematur i inhumà.

Una historia verdadera

08/06/2025

18.30h

Auditori Plana de l'Om

Entrada: 5 euros

Direcció: David Lynch

Guió: Mary Sweeney i John Roach

Intèrprets: Richard Farnsworth, Sissy Spacek, Harry Dean Stanton

Durada: 112 min Format: Blu-ray

Nacionalitat: EUA / 1999

Un ancià de 73 anys recorre centenars de quilòmetres conduïnt una segadora per reconciliar-se amb el seu germà malalt.

1 nominació als Oscar: millor actor protagonista (Richard Farnsworth)

2 nominacions als Globus d'Or: millor actor protagonista de drama (Richard Farnsworth) i música

1 Independent Spirit Award: millor actor protagonista (Richard Farnsworth); i 3 nominacions: millor pel·lícula, direcció i primer guió

Premi Sant Jordi a la millor pel·lícula estrangera

Los destellos

15/06/2025

18.30h

Auditori Plana de l'Om

Entrada: 4,5 euros / Abonats: 3 euros

Direcció: Pilar Palomero

Guió: Pilar Palomero, basat en el relat d'Eider Rodríguez

Intèrprets: Patricia López Arnaiz, Antonio de la Torre, Marina Guerola, Julián López

Durada: 101 min Format: Blu-ray

Nacionalitat: Espanya / 2024

La vida d'Isabel fa un gir inesperat el dia que la seva filla Madalen li demana que visiti regularment en Ramon, que està malalt. Després de quinze anys allunyada del seu exmarit, un home a qui ara veu com un desconegut, malgrat que van ser família durant anys, en Isabel es comencen a revifar ressentiments que creia superats.

4 nominacions als Goya: millor guió adaptat, actriu protagonista (Patricia López Arnaiz), actor secundari (Antonio de la Torre) i actriu revelació (Marina Guerola)

4 nominacions als Gaudí: millor pel·lícula en llengua no catalana, guió adaptat, actriu protagonista (Patricia López Arnaiz) i actor secundari (Antonio de la Torre)

4 nominacions als Premis Feroz: millor pel·lícula (drama), direcció, actriu protagonista (Patricia López Arnaiz), actor protagonista (Antonio de la Torre), actriu secundària (Marina Guerola) i actor secundari (Julián López)

Premi a la millor actriu protagonista (Patricia López Arnaiz) al Festival de San Sebastián

Cicle Gaudí