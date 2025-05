La manifestació de l'1 de Maig de Manresa assenyala establiments amb conflictes laborals

Manresa ha viscut una manifestació del Dia del Treballador tranquil·la i reivindicativa, que ha transcorregut sense incidents entre la Ben Plantada i la plana de l'Om, on s'han fet els parlaments. Al final de la marxa ha intervingut el comitè de l'1 de Maig, la PAHC Bages, Acció Sindical del Bages i A l'Aguait.

Durant el recorregut, els manifestants han assenyalat establiments de Diesa, L'Ametller i Grup Llobet, per conflictes laborals que mantenen alguns treballadors amb les empreses. Els manifestants també han fet escarni de la comissaria de proximitat del Passeig de la República, on an llançat ous de pintura contra vehicles policials.

La marxa, que ha aplegat unes 250 persones, estava capitanejada per una pancarta amb el lema Els seus beneficis, la nostra misèria, i en la seva, la PAHC reclamava l'expropiació dels blocs d'habitatges alliberats 8 i 9 per ampliar el parc d'habitatge públic de la ciutat.

El els parlaments finals, la PAHC ha insistit en la necessitat d'expropiar els dos blocs d'habitatges per incorporar-los al parc públic, Acció Sindical del Bages ha explicat els conflictes a Grup Llobet, Diesa i L'Ametller, i A l'Aguait ha exposat alternatives no punitives a la seguretat ciutadana.