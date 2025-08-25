25 de agost de 2025

Societat

Mor Valentí Riera, alcalde durant quaranta anys d'Aguilar de Segarra

Va ser un dels batlles més longeus de Catalunya i una figura clau en la vida política i social del petit municipi del Bages

Publicat el 25 d’agost de 2025 a les 18:56

Aguilar de Segarra ha perdut aquest cap de setmana una de les seves figures més representatives: Valentí Riera Vilaplana, que va exercir d'alcalde del municipi durant quatre dècades. Tenia 82 anys i el funeral se celebrarà aquest dimarts a les 6 de la tarda a l'església parroquial Sant Andreu.

Quatre dècades al capdavant del municipi

Riera va iniciar la seva trajectòria com a batlle el 1979, a les primeres eleccions municipals després de la mort de Franco, i va continuar en el càrrec fins al 2019. En aquest període va esdevenir no només l'alcalde més emblemàtic d'Aguilar de Segarra, sinó també un dels més veterans de tot Catalunya. Durant més de quaranta anys va pilotar la vida política local, primer amb el sistema de consell obert i, posteriorment, encapçalant llistes electorals sota les sigles de CiU.

Una figura arrelada al territori

Pagesos i veïns el recorden com un home proper, vinculat al món agrari i també a l'àmbit de la restauració, ja que durant anys va regentar un establiment al municipi. La seva figura ha quedat estretament lligada al desenvolupament i la vida social d'un poble petit, però amb un gran pes en la seva trajectòria vital.

Vetlla i funeral

La vetlla té lloc al tanatori Mémora fins aquest dimarts a 2/4 de 6 de la tarda. El funeral se celebrarà el mateix dimarts a les 6 de la tarda a l'església d'Aguilar de Segarra.

