Nous talls de trànsit al Passeig i al carrer Pirineu per les obres d'asfaltatge a Manresa

Els treballs d'asfaltatge continuen aquesta setmana a Manresa, amb actuacions al passeig Pere III i al carrer Pirineu. Les obres, que s'emmarquen dins el Pla de Millora de l'Espai Públic 2025, comportaran talls de trànsit i afectacions en el servei de bus urbà fins divendres.
Obres al passeig Pere III
Aquest dimecres 27 d'agost s'actuarà al tram del passeig Pere III comprès entre la plaça Espanya i la plaça 11 de Setembre, al costat de l'edifici dels Sindicats. Durant dos dies el trànsit quedarà tallat en direcció plaça Bonavista i també es tallarà l'accés des del carrer Circumval·lació cap al Passeig. El tall tindrà una durada prevista de tres dies: dos amb interrupció total del trànsit i un tercer amb afectacions puntuals per treballs de pintura. Les parades d'autobús de la plaça Espanya no quedaran afectades, tot i que els vehicles hauran de fer circuits alternatius.
Obres al carrer Pirineu
També dimecres començaran les obres d'asfaltatge al carrer Pirineu, al tram entre el carrer Montseny i el carrer Pedraforca. El trànsit quedarà tallat ja des del camí de la Gravera. Els veïns del carrer Aneto i del passatge Aneto podran accedir i sortir en direcció al carrer Pedraforca o al Camí de la Gravera, segons l'estat dels treballs. L'accés als guals es permetrà sempre que sigui possible. Igual que al Passeig, les afectacions tindran una durada prevista de tres dies.
Parades de bus afectades
Les obres al carrer Pirineu comportaran l'anul·lació de cinc parades del bus urbà: Escola Sant Ignasi, Gravera, Madrid, Pedraforca i Cadí. Els usuaris hauran de desplaçar-se fins a les parades més properes, situades al Poal i a la plaça Catalunya, o bé utilitzar la parada provisional que s'habilitarà a la plaça Democràcia. La informació actualitzada sobre recorreguts i horaris es pot consultar a l'app i al web de Bus Manresa, o bé al telèfon 93 875 71 50.