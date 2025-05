Manresa porta jocs tradicionals catalans a les places, les tardes dels dijous de maig

Cada dijous del mes de maig, una plaça de Manresa es convertirà en un escenari de diversió i aprenentatge amb la recuperació de jocs tradicionals per a infants d'entre 3 i 6 anys i les seves famílies amb la iniciativa Juguem a les Places. L'objectiu és promoure activitats educatives fora de l'horari escolar en aquesta franja d'edat, reforçar l'ús del català i la participació en activitats de la cultura catalana.

Cadascuna de les places on es portarà a terme la iniciativa acollirà tres racons dinamitzats on els petits i grans podran gaudir de les activitats de forma lliure i participativa. El primer dels espais és el racó simbòlic on hi haurà la gran olla d'escudella. La mainada hi haurà de posar els ingredients tradicionals per fer una escudella de forma cooperativa. El segon racó serà el de les cordes, on es dinamitzaran jocs i cançons en català. Finalment, al racó artístic, on els infants podran pintar la plaça amb guixos de diferents colors, aprenent a dibuixar i jugar a diferents jocs tradicionals de carrer.

Les activitats es faran entre les 5 i 2/4 de 7 de la tarda a diferents places i barris de la ciutat. Començarà el dijous 8 a la plaça Catalunya, el 15 de maig serà a la de la Pau al barri de la Font dels Capellans, el 22 de maig a la plaça de la Música, al Centre Històric, i, el 29 de maig a la plaça Democràcia, a la Mion.

L'activitat és una iniciativa del Pla Educatiu d'Entorn de Manresa, on col·laboren l'Ajuntament de Manresa i el departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

D'altra banda, també està en marxa, en aquest cas fins al 27 de juny, la iniciativa Fil de Contes, que, de forma quinzenal els divendres, porta la màgia dels contes i els jocs a diferents places de la ciutat.