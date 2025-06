El ple de Manresa debatrà una moció per exigir la fi immediata de la guerra a Gaza

Aquest dijous 19 de juny, el ple municipal de Manresa debatrà una moció impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per exigir la fi immediata i urgent de la guerra a Gaza. La proposta ha estat aprovada en altres municipis catalans i arriba a Manresa amb el suport del Consell Municipal de Solidaritat i del col·lectiu Aturem les Guerres, que s'encarregarà de defensar-la públicament durant la sessió.

Els encarregats de presentar la moció seran Carme Cabellol i Ignasi Segon, membres actius del col·lectiu, que posaran èmfasi tant en la greu situació humanitària que es viu a la Franja de Gaza com en la mobilització ciutadana que s'està produint arreu del país i, també, a Manresa.

El manifest de la concentració del 2 de juny, rere la moció

La moció que es debat al ple beu del manifest Moguem-nos per Palestina, que es va fer públic el passat 2 de juny durant una concentració a la plaça Sant Domènec que es va traslladar davant l'Ajuntament de Manresa. L'acte va reunir unes 500 persones i va tenir un marcat to intergeneracional i intercultural. Un cop acabada la concentració, unes 400 persones van marxar en manifestació fins a l'Ajuntament, on van ser rebudes per l'alcalde Marc Aloy. L'alcalde va rebre personalment el manifest i va conversar amb Salah Jamal, testimoni palestí que va aportar una mirada directa sobre la situació al territori ocupat.

Durant el debat al ple d'aquest dijous, es preveu que es doni visibilitat als col·lectius que han donat suport al manifest i que reclamen una acció institucional clara i decidida a favor de la pau i contra el genocidi del poble palestí.

Un crit per la pau i contra la complicitat internacional

El manifest, com la moció, denuncia que des del 1948 el poble palestí pateix una ocupació militar i un règim d'apartheid que ha anat empitjorant amb els anys, fins a desembocar en l'actual crisi humanitària a Gaza. Després de l'atac de Hamàs del 7 d'octubre del 2023, Israel ha respost amb una ofensiva militar que ha provocat -segons les xifres del manifest- més de 62.000 morts, 112.000 ferits i 15.000 desapareguts a Gaza, a més de la destrucció massiva d'infraestructures civils i l'assassinat de periodistes, sanitaris i cooperants.

Els col·lectius convocants reclamen que el món deixi de ser còmplice: "Digue'm prou. No volem ser còmplices d'aquest apartheid i genocidi", afirma el text, que també denuncia la inacció de la Unió Europea i dels Estats Units d'Amèrica, així com el comerç d'armes per part de l'Estat espanyol.

Propostes concretes al text de la moció

Entre les mesures que recull el manifest i que seran traslladades al ple, destaquen: