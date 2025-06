Una riuada de manresans denuncia el genocidi d'Israel a Gaza

Manresa ha viscut aquest dilluns una nova mobilització en suport al poble palestí. Convocada pel col·lectiu Aturem les Guerres, la concentració ha omplert la plaça Sant Domènec amb desenes i desenes de manresans de totes les edats i procedències -moltes d'elles originàries de països àrabs o de l'Àfrica subsahariana-, així com activistes de moviments populars de la ciutat. La jornada ha començat amb uns parlaments i la lectura d'un manifest carregat de contundència contra el genocidi que porta a terme Israel a la Franja de Gaza i ha continuat amb un emotiu concert de la coral Incordis, que ha interpretat dues peces dedicades a Palestina i Gaza.

Proclames i recorregut fins a l'Ajuntament

Amb proclames com Del riu fins al mar, Palestina llibertat, la manifestació ha marxat pel carrer del Born i el carrer Sant Miquel fins a arribar a la plaça Major. Allà, una representació dels manifestants ha fet entrega del manifest a l'alcalde Marc Aloy, que els esperava a la porta de l'Ajuntament amb la regidora Mariona Homs i el regidor Pere Massegú. Aloy s'ha compromès a portar el document al proper ple municipal perquè es pugui debatre i aprovar.

Durant el recorregut, els participants també han assenyalat la responsabilitat de governs i institucions com els Estats Units d'Amèrica, la Unió Europea i, malgrat les declaracions públiques que ha fet, l'Estat espanyol, acusats de "connivència amb Israel" o de lucrar-se amb el negoci armamentístic. Els crits i les pancartes reclamaven el final de la massacre i la solidaritat internacional amb el poble palestí.

Un manifest carregat de denúncies i exigències

El manifest, titulat Moguem-nos per Palestina, denuncia el genocidi contra Gaza i Cisjordània, així com l'ocupació militar, l'apartheid i les pràctiques "assassines i sistemàtiques" de l'exèrcit israelià. Cita xifres com les 62.000 persones mortes, 112.000 ferides i gairebé 15.000 desaparegudes a Gaza des de l'inici de la darrera ofensiva israeliana.

Entre les demandes expressades al manifest hi ha:

La fi del bloqueig humanitari i l' embargament d'armes a Israel.

a Israel. La ruptura de relacions amb l'Estat israelià i l'aturada del trànsit d'armament.

amb l'Estat israelià i l'aturada del trànsit d'armament. El suport a les denúncies de genocidi davant tribunals internacionals .

. I una aturada immediata dels bombardejos i una resolució de pau.

L'acte ha estat convocat amb el lema Volem una Palestina lliure. Volem la pau, aturem les guerres, i ha clos amb una crida a continuar mobilitzats: "Prou massacres i crims contra la humanitat. Convertim les despeses militars en inversions socials".