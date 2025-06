L'Auditori de l'Espai Plana de l'Om de Manresa serà l'escenari, aquest dimecres 4 de juny, de la presentació oficial de la primera Jornada Ciutat, Salut i Clima, un projecte que vol situar la Catalunya Central en l'avantguarda del debat sobre els efectes del canvi climàtic sobre la salut pública i el paper transformador de les ciutats en aquesta lluita global.

L'acte, obert a tota la ciutadania i amb una durada de dues hores (de 6 de la tarda a 8 del vespre), reunirà experts de primer nivell i vol servir com a avantsala de la jornada completa, que se celebrarà els dies 22 i 23 d'octubre amb activitats específiques per a públic general i professionals del món sanitari, ambiental i municipal.

Un diàleg entre ciència, salut i clima

La sessió de dimecres comptarà amb la participació de Olena Zotova, metgessa especialista en clima i salut del Centre de Desenvolupament en Salut Planetària d'ISGlobal - Fundació Sanitària Mollet, i Eloi Cordomí, conegut físic i meteoròleg de TV3. La trobada estarà moderada per la periodista Cori Calero, referent informatiu en temes de crisi climàtica i medi ambient a la televisió pública catalana.

Aquest primer acte vol obrir un espai de reflexió col·lectiva sobre com els canvis ambientals globals afecten directament la salut de les persones, i com les ciutats poden actuar per mitigar-ne els efectes, generar resiliència i promoure models més saludables i sostenibles.

Una aliança institucional per fer front a la crisi climàtica

La iniciativa, inèdita a la Catalunya Central, neix de la col·laboració de múltiples institucions i agents del territori. Hi participen el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Manresa, l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), l'Institut Català de la Salut (ICS), la Fundació Althaia, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (CoMB), la Fundació Universitària del Bages, la Facultat de Medicina (UVic-UCC), el Col·legi d'Infermeria, la Universitat Politècnica de Catalunya (Campus Manresa), l'Associació Meandre i l'IDIAP Jordi Gol.

Totes aquestes entitats sumen esforços amb la voluntat de generar coneixement, crear debat i fomentar accions transformadores davant una emergència climàtica que, cada vegada més, mostra els seus efectes sobre la qualitat de vida i la salut de les persones, especialment en col·lectius vulnerables.

L'octubre, una jornada completa amb sessions per a tots els públics

La jornada principal tindrà lloc els dies 22 i 23 d'octubre i se celebrarà en dues seus: la mateixa Plana de l'Om i la sala d'actes de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. El programa inclourà tallers, ponències, taules rodones i activitats divulgatives per al públic general i també per a professionals de la salut, el món acadèmic, la política municipal i el medi ambient.

Amb aquesta jornada, Manresa es posiciona com una ciutat capdavantera en l'abordatge del vincle entre crisi climàtica i salut pública, i reafirma el seu compromís per impulsar canvis que millorin la qualitat de vida de les persones i la sostenibilitat del territori.