Pere Miró rep la medalla de fill predilecte de Manresa amb tots els honors

Feia 46 anys que Manresa no nomenava cap ciutadà com a fill predilecte des de què va concedir el guardó al farmacèutic Antoni Esteve. Anys abans, el 1957 havia concedit el mateix honor al jesuïta Josep Algué. Pere Miró ha estat el tercer manresà en rebre aquesta honorífica menció i, per aquest motiu, la façana i la sala de plens de l'Ajuntament s'ha vestit de gala. Domassos com a elements decoratius, i l'alcalde del municipi i els regidors guarnits amb medalles que només llueixen per la Festa Major i la Festa de la Llum i pocs dies més han fet acte de presència davant una sala plena de gom a gom entre familiars de Miró i personalitats del món de la política i l'esport. Tots els partits representats al ple municipal excepte Fem Manresa hi han enviat representació.

Després de l'obertura de l'acte per part de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha pres la paraula Elisabet Ventura en representació del Club Natació Manresa. Ventura ha parlat en nom de totes les entitats que van proposar el nomenament de Miró. L'elecció de Ventura no ha estat casual ja que Miró va formar part del Club Natació Manresa i, a més, és l'entitat manresana que ha portat més esportistes als Jocs Olímpics. Posteriorment, el periodista Xavier Prunés ha fet una glossa de la trajectòria de qui ha estat mà dreta del darrer president del COI Thomas Bach, també present a la sala, des dels seus inicis al món de la natació i el waterpolo fins a ocupar càrrecs de responsabilitat al comitè olímpic. La glossa de Prunés ha comptat amb la col·laboració d'Albert Estiarte que no ha pogut ser a l'acte perquè és a Singapur amb la selecció espanyola de waterpolo però ha deixat un missatge enregistrat. Tots dos han volgut posar en valor el manresanisme de Miró.

Posteriorment, ha arribat la part més solemne amb la lectura per part de la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante, de l'acord de concessió de la medalla de fill predilecte a Pere Miró Sellarés i el lliurament del títol per part de l'alcalde Marc Aloy.

Quedava encara el plat fort. Miró s'ha posat davant el faristol. L'homenatjat ha començat el seu discurs agraint "un reconeixement que mai no hagués imaginat". El fins fa poc director adjunt del COI ha explicat que de petit era més aviat grassonet i sedentari i que la seva vinculació amb l'esport era anar amb el seu pare a veure partits de futbol al Pujolet i de bàsquet a la Salle. De sobte, va fer un canvi de xip i va demanar poder-se entrenar a la piscina. Josep Claret va ser l'entrenador a qui va convèncer amb l'ajuda de Francesc Martínez i Pere Manel Gutiérrez. Posteriorment, han arribat les vivències a la Universitat Complutense de Madrid, el seu pas pel CN La Latina, les diferents tasques exercides a l'INEF de Barcelona, la seva participació a l'organització dels Jocs Olímpcics de Barcelona i, finalment, la trucada de Joan Antoni Samaranch que l'ha dut a Lausanne durant 33 anys. Miró ha acabat el seu discurs amb tres paraules plenes de simbolisme: "amics per sempre".

L'acte l'ha tancat Marc Aloy congratulant-se de poder celebrar aquest reconeixement i ha volgut incidir amb la vinculació de Miró amb Manresa. L'alcalde de Manresa ha acabat amb un agraïment a tothom que ha col·laborat amb l'organització.

La ballarina de l'Esbart Manresà Sònia Serra ha fet una actuació acompanyada pels músics Laia Ayala i Josep Victori. Els dos músics, a més, han interpretat tres peces musicals.