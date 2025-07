El Kursaal es vesteix de gala per homenatjar Pere Miró

Un cop acabada la part més institucional al saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa, la comitiva s'ha desplaçat des de l'ajuntament fins al Kursaal per a celebrar una segona part del nomenament de Pere Miró com a fill predilecte de Manresa. Dues cadires al centre de l'escenari esperaven als protagonistes d'una conversa entre amics com han escenificat el periodista Jordi Basté i el mateix dirigent olímpic. Abans Anjo Valentí, regidor d'Esports, ha obert l'acte recordant que la ciutat ha tingut un total de 43 esportistes olímpics. "Però cap té el rècord de Pere Miró", ha assegurat. Entre jocs d'estiu i d'hivern, el dirigent ha viscut un total de divuit cites.

Acabada la introducció, Basté i Miró han començat un conversa en què s'han repassat les diferents etapes de la vida del manresà en el què s'ha volgut assimilar al programa televisiu Un tomb per la vida. Enmig de la xerrada, s'han intercalat diversos vídeos de personalitats com Josep Claret, Manel Estiarte, Pere Manel Gutiérrez, Manolo Fonseca, Josep Guardiola, Alejandro Blanco, els seus companys al COI i la seva esposa Núria i el seu fill Jordi. Miró ha explicat moltes de les vivències que ja havia comentat a l'Ajuntament.

Gairebé una hora de conversa han donat per a molt. Miró ha destacat com a mestres Josep Lluís Vilaseca, Josep Miquel Abad i Manolo Fonseca. D'aquest darrer n'ha valorat la capacitat de màximitzar la presa de decisions amb el mínim d'informació possible. Miró no ha sabut si definir-se com a diplomàtic però en tot cas "he intentat ser-ho". Trenta-tres anys són molts anys per aconseguir coses importants. Entre totes, Miró ha destacat aconseguir que les dues Corees desfilessin juntes als Jocs Olímpics de Pyongyang, l'entrada de les dones a les desfilades de la delegació d'Aràbia Saudita, l'augment de la quantia de beques a esportistes que tenen dificultats i la reconstrucció de Sarajevo.

Acabada la conversa entre Basté i Miró, ha arribat el torn dels esportistes. Pau Gasol ha parlat en nom de tots per elogiar la figura de Miró. Poc a poc, l'escenari s'ha omplert amb una gran multitud d'esportistes que s'han fet una foto de família. Pere Balcells, Rosa Morató, Thierno Boubacar, Xavier Llobet, Meritxell Soler, Jordi Payà, Neus Panadell, David Barrufet, Víctor Muñoz, Iñaki Urgandarín, Ander Mirambell, Thomas Bach, el fill de Jordi Vilamala i la mare d'Andreu Vivó entre d'altres han pujat a l'escenari per fer una foto que feia goig.

L'acte no podia acabar sense la intervenció de Bach. L'alemany ha elogiat Miró a qui ha definit com "un amic" i li ha desitjat el millor en la nova etapa que comença Miró. Tot l'auditori s'ha posat dret per tributar un darrer i llarg aplaudiment mentre sonaven Los Manolos i el seu mític Amics per sempre.