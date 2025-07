El nomenament de Pere Miró com a fill predilecte de Manresa en imatges

Feia 46 anys que Manresa no nomenava cap ciutadà com a fill predilecte des de què va concedir el guardó al farmacèutic Antoni Esteve. Anys abans, el 1957 havia concedit el mateix honor al jesuïta Josep Algué. Pere Miró ha estat el tercer manresà en rebre aquesta honorífica menció i, per aquest motiu, la façana i la sala de plens de l'Ajuntament s'ha vestit de gala. La ciutat ha homenatjat el directiu olímpic en un doble escenari: al saló de sessions de l'Ajuntament i al teatre Kursaal.