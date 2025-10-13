Un veí de Manresa cancel·la més de 87.000 euros de deute gràcies a la Llei de Segona Oportunitat

Un veí de Manresa ha vist cancel·lat un deute de 87.179 euros després d'acollir-se a la Llei de Segona Oportunitat, una normativa que permet a persones sobreendeutades començar de nou quan ja no poden afrontar els seus compromisos econòmics.
Una segona oportunitat per superar l'endeutament
L'home havia hagut de recórrer a diferents crèdits per fer front als despeses de l'habitatge i de la seva família, després de perdre la feina. Tot i aconseguir feines temporals, la situació econòmica es va anar complicant fins a fer impossible retornar els préstecs contrets.
Amb la resolució judicial favorable, s'ha dictaminat la cancel·lació total del deute, permetent al manresà alliberar-se de la càrrega financera i recuperar l'estabilitat econòmica.
Un cas emparat per la Llei de Segona Oportunitat
Aquest cas forma part d'un conjunt de resolucions recents que han permès cancel·lar més de 2,7 milions d'euros en deutes a la demarcació de Barcelona en només dos mesos, gràcies a l'aplicació de la Llei de Segona Oportunitat.
El procediment ha estat gestionat pel despatx Repara tu Deuda Abogados, especialitzat en aquest tipus de casos i considerat un dels bufets pioners en la tramitació d'aquesta normativa a l'Estat.