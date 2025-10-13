Contenidors tancats de Manresa: qui no els faci servir li costarà 90 euros l'any

L'Ajuntament de Manresa crearà una taxa anual de 88,22 euros per als habitatges i comerços que, al llarg d'un any, no hagin utilitzat els contenidors tancats com a mínim un cop. La mesura forma part de la proposta d'ordenances fiscals que el govern municipal portarà al ple d'aquest dijous. Segons l'alcalde, Marc Aloy, l'objectiu no és recaptatori, sinó fomentar l'ús del sistema. "Volem que la gent utilitzi els contenidors i no deixi les bosses fora", ha subratllat. Es calcula que aquesta taxa cobrirà la meitat del cost addicional que suposa la manca d'ús dels contenidors intel·ligents, una despesa que s'enfila a mig milió d'euros anuals. "Hem hagut de contractar més equips i això ho ha d'assumir qui genera el problema", ha afegit.
Al voltant d'un 10% de la població de Manresa no ha fet servir encara la targeta dels contenidors intel·ligents o ni tan sols l'ha anat a recollir. Això implica que hi ha veïns que continuen sense utilitzar el sistema i deixen la brossa fora dels contenidors. Segons ha explicat l'alcalde, Marc Aloy, aquesta "deixadesa" ha obligat l'Ajuntament a assumir un sobrecost de prop de mig milió d'euros anuals.
Per aquest motiu, el govern municipal crearà una taxa complementària de 88,22 euros que s'aplicarà als habitatges i comerços que, al llarg de tot el 2026, no hagin utilitzat la targeta dels contenidors intel·ligents com a mínim un cop. Aquesta taxa es cobraria el 2027 i permetria a l'Ajuntament cobrir aproximadament la meitat del sobrecost generat. "Avís per navegants: el que estem demanant des de l'Ajuntament és que la gent vagi a buscar la targeta i faci un ús correcte dels contenidors intel·ligents", ha subratllat l'alcalde.
El govern municipal de Manresa ha presentat aquest dijous la seva proposta d'ordenances fiscals. Més enllà de la nova taxa complementària, es preveu un increment del 2,5% en la majoria de taxes municipals i en l'IBI, un augment que se situa per sota de l'IPC.
Pel que fa als residus, la taxa domèstica s'incrementarà un 7,6% de mitjana per cobrir el 100% del cost del servei, tal com exigeix la normativa europea. A més, s'estableix una nova classificació per als establiments comercials en funció de la superfície i del tipus d'activitat. D'aquesta manera, els comerços més grans i amb productes més susceptibles de generar residus pagaran més que els comerços més petits i amb activitats de menor impacte.
En conjunt, el govern municipal preveu ingressar 1,57 milions d'euros addicionals l'any vinent amb la nova proposta d'ordenances.