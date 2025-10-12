La CGT denuncia que el sistema de contenidors tancats de Manresa «no funciona i encareix el servei»

La secció sindical de la CGT a FCC Manresa ha fet públic un comunicat on denuncia el "fracàs" del sistema de contenidors tancats implantat a la ciutat. El sindicat considera que el model "ha incrementat els costos", "no ha millorat la recollida selectiva" i "vulnera la privacitat de la ciutadania".
La CGT assegura que el sistema "no funciona"
Segons el comunicat, els treballadors del servei de recollida constaten diàriament que l'augment d'impropis en les fraccions d'envasos, orgànica i cartró demostra que el sistema de contenidors tancats "fracassa en el seu objectiu principal, que era millorar la qualitat del reciclatge".
El sindicat afirma que, lluny de millorar la separació dels residus, el model ha incrementat "la confusió i les molèsties per a la ciutadania".
Crítica a l'encariment del servei
Des de la CGT denuncien que aquest model ha comportat "un encariment del pressupost municipal de centenars de milers d'euros", invertits en tecnologia "que no genera beneficis ambientals ni econòmics tangibles".
El comunicat lamenta també que "encara no es disposi de les dades oficials sobre els impropis", i apunta que, si es fessin públiques, "serien escandaloses".
Reclamen més personal i mitjans
El sindicat proposa destinar els recursos econòmics "a més personal humà i més maquinària", ja que el manteniment i la neteja de la ciutat "no depenen de sistemes electrònics, sinó de treballadores i treballadors amb mitjans adequats i condicions dignes".
Crítiques al sistema d'identificació amb targetes
La CGT expressa també la seva preocupació pel sistema d'identificació amb targetes personals, que considera "una vulneració del dret a la privacitat" dels veïns de Manresa.
El sindicat defensa que "el control individualitzat de l'ús dels contenidors no pot ser la solució", i aposta per abordar la gestió dels residus des de "l'educació ambiental, la inversió pública i el reforç del personal".
Petició de revisió i transparència
Per tot plegat, la secció sindical de la CGT a FCC Manresa exigeix a l'Ajuntament "una revisió profunda del model de recollida", transparència total en les dades i una aposta clara per "més ocupació i més mitjans humans".