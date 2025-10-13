Mazoni encapçalarà el Sant Galderic Fest de Fonollosa amb el seu nou disc «Banderes per daltònics»

La Fàbrica de Fonollosa acollirà el Sant Galderic Fest el pròxim dissabte 18 d'octubre, una cita que combina música, cultura i productes de proximitat per retre homenatge a Sant Galderic, patró dels pagesos. El concert de Mazoni, que presentarà el seu nou disc Banderes per daltònics, serà el plat fort d'una vetllada que començarà amb un tast de cerveses i es tancarà amb una sessió de DJ.
Una festa per celebrar la cultura catalana i el producte local
Després de l'èxit de la primera edició, el Sant Galderic Fest torna a Fonollosa amb una segona convocatòria plena de propostes culturals i gastronòmiques. La cita tindrà lloc el divendres 18 d'octubre a la Fàbrica de Fonollosa, un espai que s'ha consolidat com a punt de trobada per a la música i la cultura popular. El festival vol reivindicar la figura de Sant Galderic, patró dels pagesos i símbol del treball de la terra i la tradició catalana, tot combinant aquesta essència amb música en directe, productes locals i cervesa artesana.
L'activitat començarà a les 7 de la tarda amb un tast de cerveses catalanes a càrrec de la cerveseria manresana Hoppit, que oferirà una selecció de productes elaborats al territori. Durant tota la vetllada hi haurà servei de bar i espais de degustació, amb l'objectiu de posar en valor la gastronomia i els productes de proximitat.
Mazoni, gran protagonista de la nit
El moment més esperat de la jornada arribarà a les 10 de la nit amb el concert de Mazoni, nom artístic del cantautor empordanès Jaume Pla, que presentarà el seu onzè treball discogràfic Banderes per daltònics (Bankrobber).
Aquest nou disc marca el retorn de Mazoni després de quatre anys sense publicar i dos allunyat dels escenaris. L'àlbum inclou onze noves cançons produïdes per Aleix Bou, membre històric del grup, i ha estat rebut amb entusiasme pel públic i la crítica, especialment després de la seva presentació al Mercat de Música Viva de Vic (MMVV). A Fonollosa, Mazoni oferirà un concert de proximitat i energia en què repassarà les noves composicions i alguns dels seus temes més emblemàtics.
Tancament festiu amb DJLocco
Després del concert, la festa continuarà amb una sessió del DJLocco, que posarà el punt final a una nit dedicada a la música, la cultura i la convivència.
Les entrades per al concert tenen un preu de 8 euros, i són gratuïtes per als menors de 12 anys. Ja es poden adquirir a través del web de l'ACR Fonollosa. L'aforament és limitat.
Un festival amb complicitats locals i suport institucional
El Sant Galderic Fest està organitzat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Fonollosa, l'ACR Fonollosa, el Departament de Cultura de la Generalitat, la Diputació de Barcelona, el restaurant Cal Miliu de Rajadell i la cerveseria Hoppit.