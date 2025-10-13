Josep Rull inaugurarà les Jornades de la Xarxa estatal de Geoparcs a Montserrat

El Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central acollirà des de dimarts i fins a dijous les 10es Jornades Obertes de la Xarxa Estatal de Geoparcs Mundials, una trobada que reunirà a Montserrat representants institucionals, científics i educatius d'arreu de l'Estat. El sopar inaugural comptarà amb la presència del president del Parlament, Josep Rull, i una àmplia representació del món local.
Montserrat esdevé capital dels Geoparcs Mundials UNESCO
El Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central es convertirà aquesta setmana en l'epicentre de la xarxa estatal de geoparcs amb la celebració, des de dimarts i fins a dijous, de les 10es Jornades Obertes de la Xarxa Estatal de Geoparcs Mundials UNESCO. La trobada, que reunirà els 18 geoparcs reconeguts de l'Estat, té com a objectiu compartir experiències, projectes i reptes de futur en l'àmbit de la geoconservació, la sostenibilitat i l'educació ambiental.
Les jornades se celebraran a Montserrat, en el marc dels actes del Mil·lenari del Monestir, i comptaran amb una destacada presència institucional i científica. El vespre de dimarts tindrà lloc el sopar inaugural, presidit pel president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, i amb l'assistència de diputats, alcaldes i alcaldesses del Bages i d'altres punts del país, així com de representants dels diversos geoparcs de la xarxa estatal.
Els geoparcs com a motor educatiu i ambiental
La primera sessió, que s'obrirà dimarts a l'edifici Mirador dels Apòstols de Montserrat, estarà oberta a la comunitat educativa i al públic general. Sota el títol Els geoparcs com a motor educatiu, el debat se centrarà en el paper d'aquests espais com a eines de sensibilització ambiental i d'aprenentatge científic, especialment vinculades al coneixement del territori, el canvi climàtic i la sostenibilitat.
El programa inclou ponències i presentacions d'experiències educatives desenvolupades en diferents geoparcs de l'Estat. L'objectiu és mostrar com el patrimoni geològic i natural pot integrar-se en els projectes escolars i fomentar la connexió entre la ciència i l'entorn local.
Un ampli suport institucional
El sopar institucional de dimarts al vespre reunirà més de 150 representants del món local, comarcal i parlamentari, a més de membres dels diferents geoparcs i autoritats dels territoris que en formen part. Aquesta àmplia participació posa de manifest el suport polític i institucional al Geoparc de la Catalunya Central i als valors que promou: la preservació del patrimoni geològic, el desenvolupament sostenible i l'educació ambiental.
Segons el president del Geoparc de la Catalunya Central, Eduard Mata, acollir aquestes jornades "és una gran oportunitat per donar visibilitat al nostre Geoparc i reforçar el compromís amb l'educació, la sostenibilitat i la divulgació del patrimoni natural i cultural que tenim".
Tres dies de treball i intercanvi d'experiències
Les sessions de dimecres i dijous estaran dedicades exclusivament als representants dels geoparcs membres de la xarxa estatal. Durant aquests dos dies, els participants visitaran diversos punts d'interès geològic del Bages i prendran part en la reunió ordinària de la Xarxa Estatal de Geoparcs Mundials UNESCO, on es definiran línies comunes de treball i noves estratègies de cooperació.
La trobada coincideix amb dues efemèrides rellevants: el 10è aniversari de la creació del Programa Internacional de Ciències de la Terra i Geoparcs de la UNESCO i el 25è aniversari de la Xarxa Europea de Geoparcs, que va ser el punt de partida de la cooperació internacional en aquest àmbit.
La Catalunya Central, referent en gestió del patrimoni natural
Amb l'organització d'aquestes jornades, el Geoparc de la Catalunya Central referma el seu paper com a referent internacional en la gestió i la divulgació del patrimoni geològic. La iniciativa consolida també el seu lideratge en projectes d'educació i sostenibilitat i reforça el vincle entre ciència, territori i ciutadania.