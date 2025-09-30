Montserrat acollirà la sessió inaugural de les Jornades obertes de la Xarxa Estatal de Geoparcs

La muntanya de Montserrat serà l'escenari de la sessió inaugural de les Jornades obertes de la Xarxa Estatal de Geoparcs Mundials, que tindran lloc entre el 14 i el 16 d'octubre. Per primera vegada, el Geoparc de la Catalunya Central acollirà aquesta trobada anual, que enguany arriba a la seva desena edició i que coincideix amb el desè aniversari de la designació del Programa Internacional de Ciències de la Terra i Geoparcs de la Unesco i el 25è aniversari de la creació de la Xarxa Europea de Geoparcs.
Una jornada adreçada a la comunitat educativa
La sessió inaugural del 14 d'octubre, que es farà a l'edifici Mirador dels Apòstols de Montserrat, estarà oberta a la comunitat educativa del territori, a agents locals i als membres de la xarxa estatal. L'objectiu és compartir experiències i reflexionar sobre el paper que tenen els Geoparcs en l'àmbit educatiu.
El programa, que s'allargarà de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 6 de la tarda, s'articularà en dos blocs temàtics. El primer, sota el títol L'educació formal en els Geoparcs, mostrarà experiències sobre la creació de materials pedagògics i la formació de professorat, amb la participació dels Geoparcs de Las Loras i la Costa Basca.
El segon bloc, titulat Educació pels reptes climàtics i de sostenibilitat en els Geoparcs, posarà sobre la taula com aquests espais poden contribuir a afrontar els grans reptes ambientals actuals a través de la divulgació del patrimoni geològic i la història de la Terra. En aquest cas, s'hi presentaran les experiències dels Geoparcs Orígens, Granada i Costa Quebrada.
Inscripció gratuïta i oberta
La jornada inaugural disposa de 200 places gratuïtes, obertes a estudiants, docents, entitats i persones interessades. Les inscripcions es poden formalitzar a través del portal del Consell Comarcal fins a completar l'aforament.
Continuïtat amb visites i trobades tècniques
Les jornades continuaran els dies 15 i 16 d'octubre amb un programa exclusiu per als representants dels divuit Geoparcs de l'Estat, que visitaran punts d'interès geològic del territori i celebraran la reunió ordinària de la xarxa estatal.
D'aquesta manera, el Geoparc de la Catalunya Central esdevé, per primera vegada, punt neuràlgic del debat i la divulgació sobre el paper dels Geoparcs, en una edició que també s'emmarca dins dels actes del Mil·lenari de Montserrat.