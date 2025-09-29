Patrimoni Obert estrena el cicle d'Aplecs dedicat al «Camí de l'Aigua» al Bages

L'associació Patrimoni Obert, formada pels municipis de Rajadell, Aguilar de Segarra, Fonollosa i Sant Mateu de Bages, fa un nou pas endavant aquest mes d'octubre amb la celebració dels primers Aplecs de Patrimoni Obert, una proposta cultural que vol acostar la ciutadania al territori i la seva història. Els esdeveniments tindran lloc els dies 18, 19 i 25 d'octubre i giraran al voltant d'un fil conductor comú: El camí de l'aigua, un homenatge a la riera de Rajadell com a element clau en la configuració del paisatge i la vida social i econòmica de la zona.
La iniciativa combina visites guiades, concerts i tastos gastronòmics amb l'objectiu de donar a conèixer espais patrimonials d'alt valor històric, molts cops desconeguts pel gran públic. A més, cada jornada inclourà l'actuació d'artistes reconeguts com Alba Careta i Henrio, Lídia Pujol i Manel Camp, que aportaran una mirada artística i contemporània als espais visitats.
Sant Amanç de Viladés: patrimoni romà i medieval
El primer aplec tindrà lloc el dissabte 18 d'octubre a la vil·la romana de Sant Amanç de Viladés, situada a tocar de l'Eix Transversal. Des de primera hora del matí, els assistents podran gaudir d'una lectura del paisatge a càrrec d'experts i de diverses visites guiades que repassaran la història del jaciment romà i de l'entorn medieval i agrícola.
Entre els guies hi haurà historiadors i especialistes que explicaran des del funcionament del molí fariner fins a la història de les esglésies dels segles XI i XVII, passant per la masia de Cal Viladés, tot plegat en un entorn singular marcat per més de dos mil anys d'ocupació humana.
A les 12 del migdia serà el torn de la música amb el concert Udolç d'Alba Careta i Henrio, una proposta delicada que revisita cançons de bressol d'arreu del món i que vol evocar la transmissió generacional de la cultura. La jornada es tancarà amb un tast gastronòmic amb productes locals.
Castellar: la vida al voltant del camí ral i la sagrera
El diumenge 19 d'octubre, l'activitat es traslladarà a Castellar, en terme d'Aguilar de Segarra, un nucli històric situat al peu de l'antic camí ral medieval. Els visitants podran descobrir el ric patrimoni del poble a través de les visites guiades a la sagrera, l'església, la ferreria i l'antiga destil·leria on s'elaborava aiguardent.
Els historiadors Pere Tardà i Roser Parcerisas oferiran les explicacions sobre la vida medieval i els usos productius d'aquest entorn. A més, el Grup de Teatre de Fals posarà en escena fets singulars de l'any 1312, aportant una dimensió teatral i divulgativa a la jornada.
La part musical anirà a càrrec de la cantautora Lídia Pujol, que presentarà un espectacle inspirat en l'època medieval. Un tast gastronòmic local posarà punt final a la trobada.
L'estació d'Aguilar: memòria del ferrocarril
El cicle d'Aplecs culminarà el dissabte 25 d'octubre a l'estació d'Aguilar de Segarra, un equipament que va marcar la vida del municipi amb l'arribada del ferrocarril. Les visites guiades posaran l'accent en la història del barri de l'Estació i en la influència que va tenir el tren en el desenvolupament econòmic i social de la zona.
En aquest cas, les intervencions seran a càrrec de Pere Tardà, Roser Parcerisas i Josep Barcons, que contextualitzaran el paper del ferrocarril i la música vinculada al camí de l'aigua. La proposta musical estarà protagonitzada pel pianista Manel Camp, que ha creat una producció específica per a l'ocasió i que interpretarà juntament amb Jordi Molina (tenora), Lluís Ribalta (percussió) i Jordi Camp (baix). La jornada finalitzarà amb una degustació gastronòmica local.
Publicació i preus
Coincidint amb els Aplecs, l'associació presentarà el primer volum dels Quaderns de Patrimoni Obert, una col·lecció que vol recollir amb detall els valors històrics i patrimonials dels indrets on es fan les trobades.
El preu general de cada aplec és de 15 euros i inclou totes les activitats: visites guiades, concert i tast gastronòmic. Les persones empadronades en els quatre municipis de l'associació poden obtenir una bonificació de tres euros, així com les famílies vinculades a l'Escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa. Les entrades s'han d'adquirir a través del web de Patrimoni Obert. Sense reserva prèvia l'organització no garanteix l'accés.
Una aposta pel patrimoni viu
Amb aquests tres primers Aplecs, l'associació Patrimoni Obert vol consolidar un model de divulgació que uneix cultura, història i gastronomia per fer més accessible i atractiu el coneixement del patrimoni. La proposta no només posa en valor espais singulars del Bages, sinó que també busca fomentar el sentiment de pertinença i la vinculació entre la població i el seu entorn històric.
Els organitzadors esperen que aquesta primera edició sigui només el punt de partida d'un projecte que tindrà continuïtat en els propers anys, ampliant espais, formats i propostes musicals i gastronòmiques.