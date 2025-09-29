Les terceres jornades de teatre de Fonollosa reten homenatge a l'actriu manresana Assumpció Balaguer

Les terceres jornades de teatre de la Catalunya central, celebrades dissabte a Fonollosa, van tenir un moment molt especial: l'homenatge a l'actriu manresana Assumpció Balaguer, que aquest novembre hauria complert 100 anys. Cinc actrius de diferents edats del grup de teatre de Fals van donar vida a cinc etapes de la seva trajectòria, marcada per les grans passions que la van definir: la família i el teatre.
La dramatúrgia, a càrrec de Pilar Goñi i amb la direcció de Francesc Parcerissas, va permetre reviure moments clau de la vida de Balaguer, des de la decisió de marxar de Manresa fins a complir el somni d'actuar al Kursaal als gairebé 90 anys. L'acte es va dur a terme a la sala de La Fàbrica, convertida en espai de memòria i celebració.
Una jornada plena de teatre amateur
A més de l'homenatge, les jornades van reunir grups de diverses localitats de la Catalunya central, que van omplir Fonollosa de teatre al llarg de tot el dia. El grup Tres panys de Moià va presentar dos curts d'Una vida són molts cafès, mentre que el grup de teatre de Fals va escenificar fragments de Un estrany visitant de Maria Manuela Reina.
També hi van participar Deixalles 81 de Sant Feliu de Codines amb la seva versió de La filla del mar de Guimerà; el grup de Castellbell i el Vilar amb una adaptació de Les tres perfectes casades, i el grup Van de canto de Sant Joan de Vilatorrada, que va oferir un fragment del musical Sister Act.
Teatre per a tots els gustos
La programació es va completar a la tarda amb la preestrena d'Els bojos del bisturí, de Ray Cooney, a càrrec del grup Faltagent. La jornada va ser una celebració de l'art de Talia en totes les seves formes, capaç de fer riure, emocionar i commoure un públic que, en aquesta ocasió, estava format majoritàriament per amants i practicants del teatre.