Les portes obertes a Cal Clarassó atrauen el doble de visitants durant les Jornades de Patrimoni

La Jornada de Portes Obertes de Cal Clarassó, celebrada divendres passat en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni de Santpedor, va doblar el nombre d'assistents previst i va obligar a dividir la visita en dos grups per donar cabuda a tots els interessats. Els participants van descobrir tant el passat industrial de la fàbrica com les actuacions de restauració i els nous usos socials i culturals de l'espai.
Gran acollida del públic a la visita
La visita a Cal Clarassó va superar totes les expectatives, amb una participació que va obligar l'Ajuntament de Santpedor a organitzar dos torns de visita. L'activitat, inclosa dins de les Jornades Europees de Patrimoni, va permetre als veïns conèixer la història de l'antiga fàbrica tèxtil i les reformes realitzades per convertir-la en un nou espai de serveis i dinamització comunitària.
Les explicacions van anar a càrrec de l'alcalde, Agustí Comas; la regidora de Drets Socials, Marijó Aubarell, i el tècnic de Turisme i Patrimoni. A més de repassar la trajectòria històrica de Cal Clarassó, van destacar la importància de la restauració de la muralla, catalogada com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN).
Un espai que ja acull activitats i serveis
Cal Clarassó ja funciona de manera parcial amb diferents serveis municipals i activitats comunitàries. Entre d'altres, s'hi desenvolupen classes de català del Servei de Primera Acollida, el Servei de l'Aula Socioeducativa, el Cicle de tallers per a dones majors de 65 anys, el grup de suport d'Ajuda Mútua per a persones cuidadores, tallers de fotografia, xerrades i conferències.
L'edifici es convertirà progressivament en un espai de referència comunitària i inclusiva, obert tant a la ciutadania com a les entitats locals. El projecte preveu la incorporació de nous serveis socials i culturals i la posada en marxa d'una zona de cafeteria i restauració, amb l'objectiu de fomentar la convivència i l'activitat al nucli urbà.