Súria acollirà la 43a Trobada Nacional de Trabucaires coincidint amb els 150 anys del Tro Gros

Súria es convertirà el proper dissabte en la capital del trabuc català amb motiu de la 43a Trobada Nacional de Trabucaires de Catalunya, organitzada pels trabucaires del Tro Gros, que celebren 150 anys d'història. L'esdeveniment reunirà colles de tot el país en una jornada festiva amb cercaviles, galejades, activitats familiars i concerts.
Una trobada per commemorar 150 anys de tradició
Aquest 2025, els trabucaires del Tro Gros de Súria celebren un segle i mig d'història, i ho fan com a amfitrions de la 43a Trobada Nacional de Trabucaires de Catalunya. L'acte, que omplirà la vila de foc, soroll i color, vol ser un homenatge a la tradició trabucaire i a la cultura popular catalana.
Els organitzadors destaquen que acollir aquesta trobada en l'any de l'aniversari és un motiu d'orgull per al grup i per al conjunt del municipi: "És una manera de mantenir viva la nostra història i de compartir-la amb tothom", assenyalen des del Tro Gros.
Cercaviles, galejades i festa a tots els carrers
La jornada, que porta per nom L'Escàndol Trabucaire, començarà a les 11 del matí amb el cercavila inicial, que recorrerà el passeig de Joncarets, la carretera de Tarragona, La Mura, carrer Àngel Guimerà i la carretera de Manresa fins a l'Ajuntament.
A les 12 del migdia, davant del consistori, tindrà lloc l'acte institucional, que comptarà amb les actuacions de les corals La Llanterna i Sòrissons, així com del Ball de Cascavells.
Després, a 2/4 d'1, s'iniciarà el cercavila de cloenda per l'avinguda de l'Ajuntament, i la galejada final serà a 2/4 de 2 del migdia als carrers Salvador Vancells, Àngel Guimerà i avinguda Cardener.
Per garantir la seguretat, s'han establert punts de silenci on no hi haurà galejades, com el carrer Ernest Solvay, avinguda de l'Ajuntament i carrer González Solesio, entre d'altres.
Tarda d'activitats per a tots els públics
A 2/4 de 3 del migdia se celebrarà un dinar de germanor a la plaça de Sant Joan, amb tiquets disponibles fins al 7 d'octubre a la botiga El Garbell.
La tarda infantil començarà a 2/4 de 5, amb un contacontes A poc a poc protagonitzat per Eva Ferrer i la il·lustradora Eva Salvador, a més de jocs tradicionals per als més petits.
A partir de les 8 del vespre, la música prendrà el relleu amb el concert de The Patxanguers i Les Pubis on the mix, que posaran el punt final a una jornada de celebració col·lectiva. Durant tota la tarda hi haurà servei de bar i foodtrucks per completar l'ambient festiu.
Una cita per reivindicar la cultura popular
La Trobada Nacional de Trabucaires és un dels esdeveniments més destacats del calendari festiu català i una ocasió per conèixer de prop la tradició trabucaire, el so dels trets, la indumentària i la història que hi ha al darrere.