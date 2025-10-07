Restauren quatre relleus històrics del Poble Vell de Súria per conservar el llegat del llinatge Cardona

Quatre relleus de pedra de façanes del Poble Vell de Súria, que representen dues cares humanes i l'escut dels Cardona, han estat restaurats per preservar el valor històric i patrimonial d'aquests elements singulars. Els treballs, dirigits per la restauradora Anna Bedmar, s'han dut a terme amb el suport de l'Ajuntament i la col·laboració d'un propietari del nucli antic.
Restauració d'elements singulars del nucli antic
Les actuacions s'han centrat en quatre relleus esculpits situats a les façanes de Cal Balaguer del Porxo i d'un immoble del carrer Sant Climent, conegut com a Cal Sastrunyo, al Poble Vell de Súria. Es tracta de peces de pedra de petit format, però d'un notable interès històric, ja que dues d'elles mostren rostres humans i les altres dues l'escut del llinatge dels Cardona, família que va tenir jurisdicció sobre Súria entre els segles XIV i XIX.
La intervenció ha tingut com a objectiu preservar aquests testimonis escultòrics que formen part de la identitat del nucli antic surienc, un espai amb una forta càrrega patrimonial i simbòlica per al municipi.
Intervencions de neteja i consolidació
Els treballs de restauració han estat realitzats en els darrers mesos per la conservadora i restauradora de béns culturals Anna Bedmar. Les tasques han inclòs principalment la neteja de les superfícies, la consolidació de la pedra i la restitució volumètrica de les parts erosionades pel pas del temps.
Segons l'Ajuntament, tot i que es tracta de relleus de dimensions reduïdes, el seu valor patrimonial fa necessària la seva preservació. La intervenció ha permès aturar el procés de degradació i garantir-ne la conservació a llarg termini.
Col·laboració entre administració i propietats privades
La restauració dels relleus situats a Cal Balaguer del Porxo ha estat finançada íntegrament per l'Ajuntament de Súria, a través de l'àrea municipal de Cultura. En canvi, la intervenció al carrer Sant Climent s'ha dut a terme gràcies a la col·laboració entre el consistori i el propietari de l'immoble, que han compartit les despeses del projecte.
Aquesta col·laboració pública i privada exemplifica, segons fonts municipals, la voluntat de continuar treballant conjuntament per conservar el patrimoni arquitectònic i artístic del Poble Vell, un dels elements més emblemàtics de la vila.
Compromís amb la preservació del patrimoni
Amb aquesta actuació, l'Ajuntament de Súria reafirma el seu compromís amb la protecció dels elements patrimonials que formen part de la història del municipi. La restauració de detalls escultòrics com aquests contribueix a mantenir viva la memòria del passat i a posar en valor el llegat cultural que defineix el nucli antic.
Els quatre relleus restaurats tornen ara a lluir amb plenitud a les seves façanes originals, integrant-se de nou en el paisatge històric del Poble Vell i oferint als visitants i veïns una mostra tangible de la riquesa artística i arquitectònica de Súria.