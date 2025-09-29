Súria viu un cap de setmana solidari amb la Marató de Donants de Sang i Plasma i el Barber Solidari

La plaça de Sant Joan de Súria es va convertir aquest dissabte 27 de setembre en un espai ple de solidaritat i activitats amb motiu de la Marató de Donants de Sang i Plasma de Catalunya. La iniciativa, organitzada pel Banc de Sang i Teixits, l'Associació de Donants de Sang del Bages i l'Ajuntament de Súria, va comptar amb la col·laboració de persones voluntàries, entitats i empreses locals.
Al llarg de la jornada es van recollir 83 donacions de sang i 3 de plasma, amb la participació de 95 persones. Dotze d'elles van donar per primera vegada. Segons l'organització, les aportacions permetran beneficiar fins a 258 pacients.
La celebració va comptar amb la presència de la junta directiva de la Federació Catalana de Donants de Sang i Plasma, encapçalada pel president Albert Torra. Després d'una reunió al Portal del Casinet del Poble Vell, els representants de la Federació es van desplaçar fins a la plaça, on van ser rebuts per l'alcalde Albert Coberó i la regidora de Via Pública, Seguretat Ciutadana i Sanitat, Olga Tena.
Música, dansa i activitats per a tots els públics
El programa de la Marató va incloure actuacions musicals a càrrec de Salitropa, JazzBand Navàs-Súria, The Black Notes, Sound System i Los 80 Principales, així com exhibicions de dansa amb l'Escola Maria Cinta i el grup Las Flamenquitas. També es van poder veure demostracions de la brigada de salut i emergències de l'empresa ICL i de la Colla Castellera Salats, a més de jocs infantils dinamitzats per Montse Delgado.
La jornada es va completar amb activitats gastronòmiques, com una arrossada popular, pica-pica i aperitiu per als grups d'actuació i les persones col·laboradores.
Sisena edició del Barber Solidari
L'esperit solidari va continuar diumenge 28 de setembre amb la celebració de la 6a edició del Barber Solidari, també a la plaça de Sant Joan. L'activitat va reunir barbers voluntaris vinguts de diferents punts, que van realitzar un total de 95 serveis de cabell i barba.
Les aportacions econòmiques recollides en aquesta iniciativa es destinaran a l'Institut Guttmann, centre de referència en neurorehabilitació.
El Barber Solidari de Súria va ser organitzat per l'establiment local Barber Life, amb el suport de persones voluntàries i de l'Ajuntament de Súria.
Un cap de setmana de compromís comunitari
La coincidència de la Marató i el Barber Solidari ha convertit Súria en punt de referència solidari durant tot el cap de setmana. Tant l'organització com les institucions municipals han agraït la implicació de la ciutadania i de totes les entitats participants, que han fet possible dues jornades marcades per la donació, la col·laboració i el compromís col·lectiu.