Societat

Súria amplia la xarxa de minideixalleries amb una nova instal·lació al barri de Salipota

El nou punt de recollida permet dipositar piles, bombetes, petits electrodomèstics i altres residus especials, i se suma als dos ja existents al centre urbà

  Nova minideixalleria al barri de Salipota de Súria

Publicat el 25 de setembre de 2025 a les 19:49

L'Ajuntament de Súria ha posat en funcionament una nova minideixalleria al barri de Salipota, situada entre l'Escola Salipota i l'Església de Santa Bàrbara. Amb aquesta actuació, el municipi amplia fins a tres els punts de recollida de petits residus que no poden anar als contenidors habituals, en una aposta per facilitar el reciclatge i millorar la gestió ambiental.

Un servei proper per al reciclatge de residus especials

La nova instal·lació permet dipositar piles, bombetes, cartutxos d'impressora, CD i DVD, petits aparells elèctrics i electrònics, bateries i acumuladors, materials que sovint no tenen cabuda als contenidors de recollida selectiva. La seva posada en marxa coincideix amb una renovació de la imatge del servei i un increment de la capacitat de recollida, especialment de petits aparells elèctrics i electrònics.

Una xarxa en creixement

Les primeres minideixalleries de Súria es van instal·lar el 2020, a l'entorn de l'Estació d'Autobusos i a la plaça de la Serradora. Ara, amb la tercera unitat, el municipi consolida una xarxa de punts de recollida de proximitat, impulsada des de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament, que complementa els serveis de la Deixalleria Municipal i de la Deixalleria Mòbil.

Compromís ambiental i facilitat d'accés

Segons fonts municipals, la iniciativa té per objectiu fomentar la recollida selectiva d'aquests materials especials i facilitar a la ciutadania el correcte tractament dels residus. D'aquesta manera, es redueix l'impacte ambiental i es promou un ús responsable dels recursos, reforçant el compromís de Súria amb la sostenibilitat.

