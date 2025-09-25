Súria estrenarà la nova Biblioteca-Centre Cultural la primavera de 2026

La nova Biblioteca-Centre Cultural de Súria entra en la recta final de les obres i té prevista la seva posada en funcionament el mes de maig de 2026. Membres de la corporació municipal van visitar divendres passat les instal·lacions, a l'espai del Califòrnia, en una convocatòria oberta a tots els grups polítics. Durant la visita, l'alcalde Albert Coberó va explicar les previsions sobre la finalització dels treballs, l'entorn urbanístic i la planificació dels futurs usos de l'equipament.
Amb un pressupost de 3,7 milions d'euros, finançats per la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament, el projecte de l'arquitecte Javier de las Heras és una de les inversions públiques més rellevants en la història de la vila. L'edifici tindrà planta baixa i dues plantes superiors amb una superfície total d'uns 1.800 m2. A més de les sales de consulta i préstec, l'espai comptarà amb sala d'actes, zona d'exposicions, ascensor i cafeteria, amb la voluntat de convertir-se en un centre de dinamització cultural obert a totes les edats i interessos.
La construcció va començar l'abril de 2024 i actualment es troba en fase molt avançada, amb l'ús de grues de grans dimensions i restriccions puntuals de trànsit al carrer Pius Macià. Un cop enllestides les obres, s'abordarà l'equipament interior, la instal·lació de mobiliari i el trasllat del fons bibliogràfic i audiovisual.
La inauguració del nou espai coincidirà amb un moment simbòlic: enguany es commemoren els 75 anys del servei de biblioteca pública a Súria. El primer local es va obrir el 1950 a l'avinguda Santa Bàrbara i el 1987 es va traslladar a l'actual seu del carrer Tarragona, que cedirà el relleu a la nova Biblioteca-Centre Cultural l'any vinent.