Súria reprèn el programa gratuït d'exercicis Anem a moure'ns per a persones grans

L'Ajuntament de Súria posarà en marxa dilluns 6 d'octubre una nova edició de les sessions Anem a moure'ns, adreçades a persones grans que vulguin reforçar la seva condició física, la coordinació i les habilitats comunicatives a través de l'activitat en grup. Les inscripcions romandran obertes entre el 22 de setembre i el 3 d'octubre, i les places són limitades, per la qual cosa s'atorgaran per rigorós ordre de presentació.
Sessions setmanals al Pavelló Municipal
El programa s'allargarà fins a l'11 de juny de 2026 i es desenvoluparà al Pavelló Municipal d'Esports Josep Fàbrega i Tort. Les persones interessades podran triar entre dos grups:
- Grup A: dilluns i dimecres feiners, de 9.30 a 10.30 h.
- Grup B: dimarts i dijous feiners, de 9.30 a 10.30 h.
L'activitat és totalment gratuïta i està organitzada per les àrees municipals de Drets Socials i Esports amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Requisits i inscripcions
Per participar-hi, cal una bona predisposició per a les activitats en grup, un bon estat general de salut i condicions físiques adequades per a l'exercici, sense greus dificultats de desplaçament ni problemes cognitius. En aquesta edició també es demana continuïtat i puntualitat en l'assistència.
Les persones interessades han de llegir la normativa disponible al díptic informatiu i al web municipal. Les butlletes d'inscripció només es poden recollir a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), a la planta baixa de la Casa de la Vila, dins l'horari d'atenció al públic.