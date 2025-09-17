Súria obre el termini per adjudicar dos pisos municipals en règim de lloguer

L'Ajuntament de Súria ha obert el període de presentació de sol·licituds per adjudicar dos habitatges municipals en règim de lloguer, situats al carrer Transportador, al barri de Santa Maria. La convocatòria està adreçada a persones o unitats de convivència amb rendes inferiors a dues vegades l'IRSC i també a persones majors de 65 anys, amb l'objectiu de facilitar l'accés a l'habitatge i afavorir la cohesió social.
Bases i criteris de la convocatòria
El termini per presentar sol·licituds finalitza el 21 d'octubre. La baremació es farà en funció de la necessitat d'habitatge i de les circumstàncies personals dels aspirants, com ara l'edat, la discapacitat d'algun membre de la unitat de convivència o la mobilitat reduïda. Cada pis pot acollir un màxim de quatre persones.
Els contractes tindran una durada inicial de tres anys, prorrogables a dos anys més, i inclouran en el lloguer mensual la taxa de residus. Per optar-hi, cal una antiguitat mínima de dos anys d'empadronament a Súria i estar al corrent dels pagaments amb l'Ajuntament i Hisenda.
Condicions per als adjudicataris
Les persones adjudicatàries hauran d'assumir les despeses de subministraments (aigua, gas, electricitat, telèfon, etc.) i contractar una assegurança de responsabilitat civil i contingut de l'habitatge.
Aquests habitatges formen part del parc municipal de pisos socials que l'Ajuntament de Súria ha creat per oferir lloguer temporal a persones i unitats de convivència en situació de vulnerabilitat social o risc d'exclusió residencial. Amb aquesta mesura, el consistori reforça el seu compromís amb les polítiques d'habitatge inclusives i de suport als col·lectius més desfavorits.