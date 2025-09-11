Súria commemora l'Onze de Setembre amb la pujada a la Torre i un manifest per la cohesió

Súria ha celebrat aquest Onze de Setembre amb un ampli programa d'actes que han combinat tradició, cultura i reivindicació. La tradicional pujada a la Torre per hissar la Senyera ha tornat a reunir nombrosos veïns i entitats de la vila, mentre que el manifest d'enguany, llegit pels Trabucaires del Tro Gros, ha fet una crida a la cohesió social, al diàleg i a la defensa de la llengua i la cultura catalanes. La vigília, la plaça Major del Poble Vell ja s'havia omplert amb l'actuació del grup colombià CreaDanza dins les Jornades Internacionals Folklòriques.
Tradició i reivindicació a la Torre
La jornada principal de la Diada a Súria s'ha viscut amb la pujada a la Torre per a la hissada de la Senyera, una activitat que ha reunit veïns i representants d'entitats que han arribat al cim corrent, caminant o en bicicleta de muntanya des de la plaça de Sant Joan. L'acte ha inclòs la lectura del manifest Cohesió, llengua i llibertat: el nostre camí col·lectiu, a càrrec dels Trabucaires del Tro Gros, que enguany celebren el seu 150è aniversari.
En el manifest es remarca la necessitat de "continuar cohesionant la nostra societat", fomentant la integració, enfortint la cultura i la llengua, i posant la mirada en les noves generacions. També s'hi subratlla la confiança en "el diàleg, els valors democràtics i la no violència" per assolir els objectius col·lectius. "Si ho fem bé, serem més forts", conclou el text. Després de la lectura, els trabucaires han protagonitzat una galejada i els assistents han entonat Els Segadors.
Actuacions populars i esmorzar de germanor
L'ambient festiu ha continuat amb les actuacions de diverses entitats surienques. La Colla Castellera Salats ha aixecat pilars, l'Agrupació Sardanista ha ofert balls de bastons i el Tro Gros ha ballat els tradicionals cascavells. L'acte s'ha tancat amb un esmorzar popular que ha reunit participants i públic, consolidant aquesta trobada com un moment de germanor i orgull col·lectiu.
Cultura internacional i memòria històrica
El pròleg de les celebracions va tenir lloc la vigília, dimecres 10 de setembre, amb un espectacle del grup colombià CreaDanza a la plaça Major del Poble Vell. L'actuació, amb música en directe, s'emmarca dins la 53a edició de les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, organitzades per Adifolk amb el suport de l'Ajuntament de Súria. L'alcalde, Albert Coberó, va destacar que la participació surienca en aquest programa "ja és una tradició" i un pont cultural amb altres pobles del món.
La Diada a Súria també ha inclòs propostes culturals de memòria històrica, com la inauguració de l'exposició Primera República, 150 anys després i la presentació del llibre Puerta a ningún sitio d'Isabel Pellejero i Eduard Musulen. L'exposició es podrà visitar a la sala Cal Balaguer del Porxo fins al 3 d'octubre, els divendres, dissabtes i diumenges al matí i, els dissabtes, també a la tarda.
Un Onze de Setembre participatiu
La celebració ha comptat amb la implicació de nombroses entitats locals -entre elles els Trabucaires del Tro Gros, l'Agrupació Sardanista, els Salats i diverses associacions culturals- així com el suport de l'Ajuntament de Súria, l'ADF Defensors del Bosc i la Diputació de Barcelona. La combinació d'actes tradicionals, activitats culturals i manifestos reivindicatius ha convertit, un cop més, l'Onze de Setembre en una jornada de forta participació ciutadana i d'afirmació de la identitat catalana al municipi.