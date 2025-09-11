Sallent obre la Festa Major reivindicant la identitat catalana a la Diada Nacional

Sallent ha celebrat aquest dijous la Diada Nacional de Catalunya amb un acte institucional al Parc Pere Sallés, marcat pels discursos d'unitat i identitat catalana i pel tret de sortida oficial de la Festa Major 2025. L'esdeveniment ha combinat parlaments, música, dansa, castells i ofrenes florals en una trobada que ha reunit veïns, entitats i representants del teixit associatiu i institucional de la comarca.
Un inici festiu amb dansa i música
L'acte ha començat amb el tradicional ball d'homenatge, interpretat per l'Esbart Vila de Sallent, i la música de l'Escola Municipal de Música Cal Moliner. La Policia Local i el Consell d'Infants han hissat la senyera, mentre que els Castellers de Santpedor i la Coral Nova Harmonia han posat la nota emotiva amb el Cant de la Senyera. Aquest moment solemne ha servit per donar oficialment el tret de sortida a la Festa Major del municipi.
Els municipis com a primera línia d'acció
El primer parlament ha anat a càrrec de l'alcalde de Castellbell i el Vilar, Adrià Valls, que ha destacat el paper clau dels consistoris: "Som la primera línia d'acció per resoldre necessitats i reptes de la nostra societat, el front més proper a la ciutadania". Valls ha posat en valor la tasca diària dels ajuntaments com a baula fonamental en el sistema democràtic.
Ribalta: "La nostra identitat és acollidora i diversa"
L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, ha centrat el seu discurs en la identitat catalana i el caràcter inclusiu del poble: "No es basa en uniformitats, sinó en la capacitat d'incloure, d'acollir i de compartir". Ribalta ha assegurat sentir-se orgullós de representar "un poble capaç d'integrar persones vingudes d'arreu i convertir aquesta riquesa en motor de futur". Per cloure, ha citat Rafael Casanova: "Catalans, amb coratge i unitat, defensarem sempre la nostra terra", apel·lant a l'esperit de compromís cívic i perseverança.
Cloenda amb Els Segadors i ofrena floral
Després dels discursos, la Coral Nova Harmonia ha interpretat Els Segadors, seguit d'una segona actuació castellera. L'acte ha finalitzat amb l'ofrena floral i l'emotiu cant d'El País Petit i El Meu Avi per part de la coral. El sallentí Miquel Gili ha conduït la cerimònia, que ha comptat amb la presència dels membres de l'equip de govern, regidors i exregidors, l'alcalde pedani de Cabrianes, representants d'altres ajuntaments com Navarcles, entitats locals, jutges de Pau i nombrosos veïns i veïnes.
Un punt de trobada per al poble
L'esdeveniment ha servit, un any més, per reforçar el sentiment de comunitat i obrir les celebracions de la Festa Major, tot posant en relleu els valors de cohesió, participació i identitat cultural que defineixen Sallent. Amb el Parc Pere Sallés com a escenari, la Diada ha esdevingut un punt de trobada on tradició, reivindicació i festa han anat de la mà.