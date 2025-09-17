L'Arxiu Municipal de Súria incorpora una col·lecció històrica gràcies a la donació de Manel Yagües

L'Arxiu Municipal de Súria ha rebut la donació d'una valuosa col·lecció de fotografies i recordatoris de la vila, cedida per l'activista cultural surienc Manel Yagües i Sibila. El conveni de donació es va signar a la Casa de la Vila amb la participació del donant i de l'alcalde Albert Coberó, formalitzant així l'ingrés d'aquest material al fons municipal.
Un centenar de fotografies i recordatoris antics
La col·lecció inclou un centenar de fotografies datades aproximadament entre els anys 1940 i 2000, que documenten escenes de la vida quotidiana, festes i esdeveniments locals. També hi figuren una quinzena de recordatoris de comunions i enterraments dels anys 1960-90, elements que aporten una dimensió personal i social a la història recent del municipi.
L'empremta de Manel Yagües en la vida cultural
Manel Yagües ha estat una figura clau en el teixit associatiu i cultural surienc durant dècades. Va tenir responsabilitats directives i d'animació cívica en el moviment sardanista, l'excursionisme, les Caramelles i altres activitats festives que han contribuït a mantenir viva la tradició i la identitat cultural de Súria i el seu entorn.
Un pas més per preservar el patrimoni documental
Amb aquesta cessió, l'Arxiu Municipal continua ampliant el seu fons i preservant la memòria històrica de la vila. Aquesta donació se suma a altres rebudes en els darrers anys, amb l'objectiu de recuperar i conservar documents que reflecteixen l'evolució social i cultural del municipi.
L'Arxiu Municipal de Súria forma part, des de 2010, del programa de manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, fet que garanteix la correcta gestió i conservació d'aquests materials. Aquesta incorporació permetrà als investigadors, veïns i futures generacions accedir a un nou testimoni gràfic i documental de la història de Súria.