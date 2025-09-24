Súria connectarà el nou parc solar del dipòsit salí vell i es posiciona com a municipi pioner en renovables

L'Ajuntament de Súria iniciarà en els pròxims mesos els tràmits per donar d'alta el nou parc solar del dipòsit salí vell, un projecte clau per convertir el municipi en referent en energies renovables. El parc, pràcticament invisible des del nucli urbà, permetrà cobrir el consum energètic públic durant un quart de segle i reduirà de manera significativa les emissions de CO2.
Un projecte estratègic per a la transició energètica
Amb la seva entrada en funcionament, el parc solar del dipòsit salí vell proporcionarà energia suficient per a tot l'enllumenat públic i els equipaments municipals durant prop de 25 anys, posicionant Súria com un dels municipis capdavanters en renovables a Catalunya. L'Ajuntament destaca que la iniciativa suposarà un important estalvi d'emissions de CO2, a més d'augmentar la capacitat de finançament i inversió municipal gràcies a la reducció de la despesa energètica.
Inversió i finançament
El projecte té un pressupost de 1.374.077,68 euros, dels quals prop del 90% és finançat per la Diputació de Barcelona a través del programa Renovables 2030. La resta, a càrrec del consistori surienc, s'amortitzarà en poc temps gràcies a l'estalvi previst.
Les plaques solars s'han instal·lat en una zona del dipòsit salí vell sense generar pràcticament impacte visual des del nucli urbà. La iniciativa ha estat possible gràcies a un acord de dret de superfície signat amb l'empresa ICL, que ha permès utilitzar aquest espai estratègic.
Continuïtat en el compromís amb les renovables
La presentació pública del projecte es va fer el març de 2023 a la Casa de la Vila. Aquesta actuació s'afegeix a altres iniciatives recents com les instal·lacions solars del Pavelló Municipal d'Esports i de l'Escola Francesc Macià, així com la proposta de comunitat energètica al polígon La Pobla.
Segons fonts municipals, durant l'actual mandat es preveuen nous projectes per consolidar Súria com a referent en energies renovables, impulsant un model energètic més sostenible i beneficiós per al conjunt de la població.