Càrregues i tensió a Súria en una acció a les portes d'ICL contra el genocidi i en suport a Palestina

L'acció de Boicot ICL d'aquest divendres al vespre a Súria, a les portes de les instal·lacions de la multinacional israeliana, en el marc de la vaga convocada per l'assalt sionista a la Global Sumud Flotilla, ha estat marcada per moments de tensió amb els Mossos d'Esquadra. Els manifestants pretenien arribar fins a les oficines de l'empresa minera per plantar-hi una olivera, símbol de perseverança i resistència palestina, però la marxa s'ha aturat quan la policia els ha barrat el pas i ha carregat amb cops de porra.
Una acció amb fort simbolisme palestí
Boicot ICL havia convocat els participants amb l'objectiu de portar a terme accions pacífiques que conscienciessin la població i fessin arribar un missatge als treballadors de l'empresa. Volien plantar una olivera a les oficines de Súria, un símbol carregat de significat per al poble palestí. Malgrat no poder arribar al recinte, els manifestants han desplegat altres accions: el pont de Súria s'ha omplert de fils amb els colors de la bandera palestina i s'han enganxat uns dos-cents papers amb els noms de desenes de milers de víctimes dels atacs israelians a Gaza. A la rotonda d'entrada al municipi, han aconseguit plantar tres oliveres com a mostra de resistència i perseverança.
Durant l'acció, els participants han entonat càntics com "Boicot ICL - boicot Israel" o "Israel asesina, ICL patrocina", reforçant el missatge de denúncia de la connexió entre l'empresa i l'Estat d'Israel.
Tensions i càrregues policials
La marxa s'ha aturat quan els Mossos d'Esquadra han barrat el pas al grup de manifestants. La policia ha carregat amb les defenses contra alguns participants. Els Mossos, per la seva banda, han informat que durant l'acció s'han produït llançaments de pedres i ous amb pintura contra la línia policial. Els agents també han indicat que alguns manifestants han intentat sobrepassar el cordó i que han fet ús de les porres per impedir-ho.
L'operatiu policial, amb diversos vehicles dels ARRO i de seguretat ciutadana, ha permès identificar els presumptes responsables dels incidents. Segons la policia, s'obriran diligències per desordres públics i atemptat contra agents de l'autoritat. Un mosso ha resultat ferit lleu, segons ha informat la policia.
Identificacions i registres
Els manifestants han denunciat que, en acabar l'acció, els Mossos han identificat persones quan abandonaven la zona, han registrat dos vehicles i han confiscat banderes, un altaveu i uns claus que hi havia en un cotxe. Consideren que el dispositiu desplegat ha estat desproporcionat i denuncien que s'ha volgut criminalitzar una acció que tenia un caràcter simbòlic i pacífic.
Un context de mobilitzacions creixents
L'acció de Súria arriba després de dos dies de mobilitzacions a la comarca del Bages. Dijous, una multitudinària manifestació a Manresa -amb 3.000 persones segons la Policia Local- va acabar amb una acció de sabotatge simbòlic a les vies dels FGC en direcció a l'empresa minera, on es van incendiar travesses de fusta, fet que va obligar a interrompre el servei ferroviari. Aquest divendres al matí, estudiants de secundària havien tallat durant una hora l'Eix Transversal en protesta contra l'assalt a la Global Sumud Flotilla.
La jornada a Súria ha estat el punt àlgid d'aquesta onada de protestes, amb la simbologia de les oliveres plantades com a imatge de resistència i alhora amb la tensió de les càrregues policials que han marcat la vetllada.