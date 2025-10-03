Israel reclou els activistes de la Flotilla en una presó a Beer Sheva

Israel ha detingut 443 dels 500 membres que van salpar amb la Global Sumud Flotilla després d'assaltar els seus vaixells en aigües internacionals i els vol retenir en un centre penitenciari de la ciutat de Beer Sheva fins dilluns o dimarts de la setmana vinent. Segons el ministre d'Exteriors Italià, Antonio Tajani, les autoritats hebrees els han traslladat des d'Ashdod després que tots els activistes hagin arribat a terra ferma i els permetran rebre visites consulars.
Tot plegat, després de passar per un intens procés d'identificació i control al port d'Ashood, tal com ha explicat la policia israeliana i el Ministeri d'Exteriors, que han batejat la missió humanitària com la "Hamas Provocation Flotilla -la flotilla de la provocació de Hamàs-". En el cas dels activistes de l'Estat, com l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, la presidenta de la CUP al Parlament, Pilar Castillejo, i el regidor d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona Jordi Coronas; el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Albares, ha assegurat l'assistència consular i ha citat l'encarregada de negocis israeliana per coordinar-se.
D'altra banda, fonts de l'equip legal del Centre per a la Defensa de les Minories Àrabs a Israel Adalah, l'ONG que assumirà la seva defensa legal, han informat a El País que els integrants de la Flotilla poden firmar la deportació immediata i esquivar el judici si accepten que han intentat entrar de manera il·legal a Israel, tot i que es dirigien a la Franja de Gaza. Això comportaria la prohibició de tornar al país en un període mínim de 10 anys.
De fet, aquesta és l'opció que van triar quatre dels 12 activistes del vaixell Madleen que van viatjar cap a la Franja amb Greta Thunberg setmanes abans. La qüestió és que hi ha altres integrants d'altres missions prèvies que ja tenien vetada l'entrada a Israel i que poden rebre un tracte diferent de la resta. És el cas de la mateixa Thunberg, l'eurodiputada francopalestina de la França Insubmissa Rima Hassan i un dels líders de la Flotilla, el brasiler Thiago Ávila.
Barcelona encapçala la mobilització per tibar els governs
La ciutat comtal ha viscut el vespre d'aquest dijous una gran mobilització unitària que s'ha convertit en acampada per protestar per la detenció dels membres de la flotilla i pressionar els governs per actuar en defensa dels seus ciutadans afectats.
La crida també ha insistit a interpel·lar els governs d'occident, a reclamar-los l'embargament d'armes i la ruptura de relacions amb Israel. La imatge particular d'una Barcelona entregada als carrers, almenys pel que fa a entorn de la plaça Drassanes, l'han configurat una barreja de pulsions indignades, amb la ràbia més a la vora, i una altra de més conciliadora, com ja passava a les grans marxes en casos com el de la sentència del Procés o l'empresonament de Pablo Hasél.
Alguns llançaments de pedres a la línia policial s'han alternat amb alguns esbroncaments populars, pel gest enrabiat. De moment, però, les escenes de més tensió han estat les que han involucrat els cops de porra de la policia, quan els manifestants han topat amb el bloqueig per accedir a la ronda Litoral.