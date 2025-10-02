La indignació per la Flotilla escala als carrers i tiba els governs

Fa just un mes una vintena de vaixells salpaven del Port de Barcelona en direcció a Gaza, la ciutat arrasada pel govern d'Israel enmig d'un genocidi contra el poble palestí. Buscaven entregar medicaments, aliments, pròtesis. També, escalar la resposta ciutadana al conflicte, després que no s'hagi mogut cap palanca internacional efectiva que freni la massacre sobre Palestina. El primer objectiu no s'ha complert perquè el govern de Benjamin Netanyahu ho ha impedit mitjançant la força, però el segon, sí. Ara, els membres d'aquelles tripulacions resten detinguts per les forces israelianes i, davant aquests fets, arriben noves respostes a peu de carrer. A Itàlia, a diferents punts de l'Estat, als ajuntaments de tot Catalunya i també a Barcelona es mobilitzen milers de persones. La convocatòria barcelonina és ben a prop del punt d'on va salpar la Flotilla, fa un mes. El punt de trobada és a tocar del Port, a les Drassanes, al principi de la Rambla.
"Tothom al carrer", esmenten els cartells digitals que corren per grups de Telegram, per històries d'Instagram, per fulletons que s'entreguen a les boques del metro de la capital catalana. Feia dies que s'advertia que la interceptació dels vaixells de la missió humanitària cap a Gaza seria resposta amb una mobilització popular. Després que ahir hi hagués una primera mobilització espontània, amb protestes nocturnes davant el consolat d'Israel, aquest dijous els estudiants universitaris han obert camí des del matí, amb marxes pel centre de Barcelona.
La gran mobilització unitària, però, s'ha desplegat aquesta tarda. La crida també ha insistit a interpel·lar els governs d'occident, a reclamar-los l'embargament d'armes i la ruptura de relacions amb Israel. La imatge particular d'una Barcelona entregada als carrers, almenys pel que fa a entorn de la plaça Drassanes, la configuren una barreja de pulsions indignades, amb la ràbia més a la vora, i una altra de més conciliadora, com ja passava a les grans marxes en casos com el de la sentència del Procés o l'empresonament de Pablo Hasél. Alguns llançaments de pedres a la línia policial s'han alternat amb alguns esbroncaments populars, pel gest enrabiat. De moment, però, les escenes de més tensió han estat les que han involucrat els cops de porra de la policia, quan els manifestants han topat amb el bloqueig per accedir a la ronda Litoral. Tot l'entorn de la rotonda és plena de persones assegudes als marges de la carretera, per dins de la plaça, per la cobertura del túnel. La protesta la protagonitzen crits constants contra l'estat d'Israel, per la llibertat de Palestina i contra la policia.
Els pròxims moviments són incerts, en un estat polític internacional tan volàtil i amb una situació bèl·lica tan desigual. De moment, hi ha una vaga estudiantil i de professors convocada per aquest mateix divendres, i ja hi ha veus -IAC, CGT- que situen el 15 d'octubre com a escenari d'una vaga general. A escala europea, durant la jornada d'avui hi ha hagut manifestacions arreu del continent, amb especial implicació a Itàlia.