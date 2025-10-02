Catalunya i el món es mobilitzen contra l'assalt d'Israel a la Flotilla

L'exèrcit d'Israel ha detingut una vintena d'embarcacions i més de 200 activistes aquest dimecres i dijous i, en conseqüència, els països d'origen han quedat esquitxats directament i obligats a actuar per protegir els seus ciutadans. L'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, Greta Thunberg i una trentena d'activistes espanyols han estat interceptats i detinguts quan s'apropaven a Gaza i el món s'ha mobilitzat per pressionar els governs perquè actuïn.
Per aquesta raó, des del minut u en què s'ha conegut aquesta notícia diverses entitats han començat a organitzar-se i convocar manifestacions arreu de Catalunya. Per exemple, un cop es va veure en la retransmissió en directe de l'estat de Flotilla i els mitjans en van fer eco de les detencions, uns manifestats es van reunir davant el consolat israelià de Barcelona i van tallar la Ronda del Mig fins que la brigada mòbil (BRIMO) va actuar.
Pel que fa a aquest matí s'esperen algunes manifestacions i una de les més destacades de primera hora té lloc a la Travessera de Dalt amb Lesseps on s'hi han col·locat diversos manifestants amb banderes palestines tallant al trànsit. Aquests han assegurat a Nació que s'hi estaran una estona per a després un cop s'aglomeri més gent baixar cap al centre en forma de manifestació.
Aquest dijous serà destacat per les manifestacions que hi haurà arreu del país. En primer lloc, des del Global Sumud Flotilla han fet una crida per una mobilització que tindrà lloc a Barcelona a les 18 h a la plaça de la Carbonera, al final de l'avinguda Paral·lel, a Drassanes. Per aquesta manifestació s'han adherit diferents organitzacions i diversos líders polítics han promulgat el missatge de la convocatoria.
Per altra banda, també se celebraran manifestacions a molts altres punts del territori, com a Girona, a les 19 h a la plaça del Vi; a Lleida, a les 19 h a la plaça Siurana; a Vic, a les 19 h a la plaça Major; Manlleu, a les 19 h a la plaça Fra Bernadí; Manresa a les 19 h a la plaça Espanya; Mataró, a les 19 h a la plaça Itàlia, i a molt altres llocs i els que també s'espera que s'acabin organitzant durant el transcurs del dia.
Així mateix, per divendres, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocat una vaga estudiantil en la qual CGT ha coincidit i ha instat als docents i PAE de tots els centres educatius per aquest mateix dia.