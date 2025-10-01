Israel intercepta els vaixells de la Flotilla a prop de Gaza

Israel ha interceptat aquest dimecres al vespre vaixells de la Flotilla que ja estan a prop de Gaza. Des de l'organització denuncien que l'exèrcit israelià ha assaltat el vaixell Alma, el primer que liderava l'expedició, i n'ha atacat dos més, el Hio i el Mikeno, segons detallen al web de geolocalització que mostra la posició de cada nau en temps real. Alguns activistes asseguren que els militars han abordat diverses naus.
Segons ha explicat en un vídeo a Twitter l'activista Greg Stoker, integrant de l'expedició humanitària, des de les naus militars estan "trucant" els vaixells de la Flotilla i demanant-los que apaguin els motors i esperin a "noves instruccions". En cas de no fer-ho, els vaixells seran "confiscats" i els integrants "hauran d'atendre les conseqüències". Minuts més tard, l'exèrcit ha demanat a les naus que es dirigeixin a un port d'Israel.
Ada Colau, exalcaldessa de Barcelona, és una de les persones detingudes per l'exèrcit d'Israel. "Si estàs veient aquest vídeo és perquè Israel ens ha detingut il·legalment", assegura en un vídeo publicat passades les nou del vespre a Instagram, però gravat prèviament.
La Global Sumud Flotilla (GSF), encara en aigües internacionals, però a menys de 70 milles nàutiques de Gaza, havia alertat una estona abans de la presència d'una vintena de naus no identificades a tres milles nàutiques d'on eren. Les naus que han envoltat les embarcacions de la Flotilla un cop ha baixat el sol són de l'exèrcit israelià. Així ho ha confirmat Ariadna Masmitjà, organitzadora de la GSF, a 3Cat. Diverses de les embarcacions emeten en directe el trajecte, i poc abans del presumpte atac israelià, moltes han perdut la comunicació.
El vaixell en què ella viatja ha vist com una nau militar se li acostava per la dreta, acompanyada d'alguns drons, però han pogut desviar el rumb mínimament per seguir endavant en direcció a Palestina. Per ara, la seva nau pot seguir el rumb, però de lluny veu com naus militars israelianes s'apropen a altres vaixells del grup.
"Tenint en compte que estem rodejades de vaixells militars, no podem ser optimistes de complir l'objectiu d'obrir el corredor humanitari", ha lamentat Masmitjà. Ara bé, l'organitzadora de l'expedició solidària ha remarcat la seva voluntat de demostrar a l'exèrcit "opressor" que no van armats i simplement volen desenvolupar una missió humanitària: "No ens intimidaran amenaces, assetjaments o esforços per protegir el setge il·legal d'Israel a Gaza".
Què faran si els aborden? La Flotilla té previst "seure en rotllana amb les armilles salvavides posades, amb les mans alçades per mostrar que no tenim res a amagar, i si la violència en algun moment escala serà per part de l'exèrcit israelià: nosaltres seguim navegant perquè no estem fent res il·legal i el nostre objectiu és arribar a Gaza".
Israel reitera que es tracta d'una provocació
A través de les xarxes socials, el Ministeri d'Afers Exteriors iraelià, ha reiterat que "l'únic propòsit de la flotilla Hamàs-Sumud és la provocació". El mateix text assegura que "Israel, Itàlia, Grècia i el Patriarcat Llatí de Jerusalem han ofert i continuen oferint a la flotilla una manera de lliurar pacíficament qualsevol ajuda que puguin tenir per a Gaza".
El text s'acompanya d'un vídeo de disset segons en què una membre de l'armada israeliana, d'esquena i presumptament a bord d'un vaixell en marxa, s'adreça suposadament a altres vaixells per alertar-los que estan travessant una zona bloquejada. "Si desitgen entregar ajuda a Gaza, ho poden fer pels canals establerts. Si us plau, canviïn el curs al port més pròxim per descarregar l'ajuda, des d'on serà inspeccionada i transportada a la Franja de Gaza".
El Ministeri d'Afers Exteriors ha assegurat, així, que Israel ha informat la flotilla que s'acosta "a una zona de combat activa i viola un bloqueig naval legal". I és que l'exèrcit israelià havia marcat com a "zona d'exclusió" les aigües a 120 milles de Gaza. Es tracta d'una "línia imaginària creada per Israel", que al·lega l'existència d'un conflicte armat per designar aquesta zona com a "zona de combat", on s'atribueix el dret de restringir l'accés de vaixells. Així ho ha recordat aquest matí l'alta comissionada de l'ONU per als territoris palestins, Francesca Albanese.
Sumar condemna l'"atac" d'Israel a la Flotilla
Sumar ha condemnat aquest dimecres l’”atac” d’Israel a la Global Sumut Flotilla amb direcció a Gaza, i ha demanat “l’alliberament immediat de tots els membres que siguin detinguts” així com “l’obertura d’una investigació sobre els fets”, perquè “no hi ha lloc per a la impunitat”. També ha demanat a la Unió Europea que suspengui l’Acord d’Associació amb Israel, trenqui relacions comercials i diplomàtiques, imposi sancions immediates i estableixi un embargament d’armes integral. A més, ha exigit que Israel sigui expulsat de totes les competicions esportives internacionals, i anima a tothom a participar en les manifestacions d’aquest dissabte 4 d’octubre.
Mentrestant, el Ministeri d’Exteriors ha creat una unitat de seguiment permanent de la situació de la flotilla, segons ha informat a través d’un comunicat. El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, també ha activat els consolats a Tel-Aviv, Jerusalem i Nicòsia, i està en contacte permanent amb els ministres d’Exteriors dels països que tenen ciutadans a la flotilla, especialment Irlanda i Turquia.