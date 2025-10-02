El pla d'Israel amb els integrants de la Flotilla: «Els amics de la Greta estan sans i estalvis»

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han assaltat ja una vintena d'embarcacions de la Global Sumud Flotilla han detingut 200 activistes, 30 dels quals són de l'Estat, com l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau. L'exèrcit continua actuant a les aigües properes a la Franja de Gaza el matí d'aquest dijous i, a mesura que hi van arribant més vaixells, els va aturant i arrestant-ne els ocupants. De fet, l'altra meitat de l'expedició encara estan avançant per aigües internacionals.
El Ministeri d'Afers Exteriors israelià ha explicat en un comunicat públic en què ha adjuntat un vídeo de la detenció de l'activista climàtica Greta Thunberg que està traslladant-los a un port del país per dur-los després fins a la ciutat d'Ashdod. Des d'allà, el govern de Benjamin Netanyahu vol expulsar-los i els governs dels països dels integrants de la Flotilla ja estan actuant per assistir els seus ciutadans.
"La Greta -Thunberg- i els seus amics estan sans i estalvis", rebla el comunicat israelià, que assegura que els activistes han estat interceptats "amb seguretat" i que no cal patir per la seva integritat física. Al seu torn, el govern d'Itàlia ha detallat que el trasllat fins a terra ferma dels primers detinguts ha acabat pels volts de les 1:00 hores. Tot i que les autoritats israelianes estan determinades a impedir que la Flotilla arribi a Gaza, informen de manera constant sobre les noves detencions i l'estat dels activistes amb la voluntat d'evitar una crisi internacional.
Quant temps podrien estar detinguts els integrants de la Flotilla?
La llei israeliana contempla la deportació d'intrusos fins a 72 hores després de la detenció, pel qual els podria retenir uns dies. Si bé, si accepten els càrrecs i acusacions que el govern israelià els imputi, sortiran abans. Sigui com sigui, les primeres informacions de diversos mitjans apunten que Israel vol una expulsió ràpida.
Mentrestant, les FDI actuen a partir de les 70 milles nàutiques de perímetre respecte a Gaza i, a mesura que les embarcacions hi accedeixen, les intercepten i detenen els membres. La Flotilla ha explicat que una vintena de naus no identificades ha encerclat les embarcacions i diversos vídeos mostren com els activistes no han mostrat resistència.