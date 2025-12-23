Cinc morts en l'accident d'un avió mexicà a Texas

L'accident aeri d'un avió de la Marina mexicana a Texas ha provocat almenys cinc persones mortes. Així ho ha explicat la premsa local de l'estat nord-americà que ha seguit el cas pendent d'una persona que continua desapareguda. L'avió es va estavellar aquest dilluns a les aigües de la badia de Galveston, una població costanera, i segons han informat l'aparell anava tripulat per diversos militars i personal sanitari que atenia un nadó que patia cremades.
Fonts del país, expliquen que l'avió, un King Air ANX 1209, estava en missió sanitària. La Marina, en total, ha registrat cinc morts, un desaparegut i dos supervivents. Amb vuit ocupants a bord, es va accidentar quan intentava aterrar a l'aeroport internacional Shcoles, que es troba a 45 milles al sud-est de Houston. Es tracta d'un aeroport de referència per a l'aviació general, i també de vols destinats al servei d'empreses, pilots privats i entusiastes de l'aviació.
La Guàrdia Costanera dels Estats Units, que coordina les tasques de recerca i rescat, ha avançat que entre les víctimes mortals hi ha dos tinents, un marine, un metge i un nen de dos anys. D'altra banda, les dues supervivents són dues infermeres que integraven l'equip mèdic que es cuidava del nen petit, que era traslladat a bord de l'avió per rebre atenció sanitària als EUA.
El sinistre s'hauria produït poc abans de les 15:17 hores (hora local). Tot seguit, la Guàrdia Costera va rebre el primer avís per l'accident i va activar l'operatiu d'emergència a la zona de la badia on van rescatar les dues infermeres entre les restes de l'avió, que va quedar destrossat.