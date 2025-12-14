Almenys 12 morts i 29 ferits en un atac durant una festa jueva a la platja australiana de Bondi

Almenys 12 persones han mort i 29 han resultat ferides després d'un atac a trets per almenys dos assaltants -un d'ells mort durant la resposta policial, l'altre detingut- durant una celebració del començament de la festivitat jueva de la Janucà a l'extrem nord de la platja.
El primer ministre australià, Anthony Albanese, ha emès un comunicat en què lamenta les "escenes impactants i angoixants" de Bondi i ha confirmat ferits. "La Policia i els serveis d'Emergència estan treballant sobre el terreny per salvar vides. El meu condol està amb cada persona afectada. Estem treballant amb la policia de Nova Gal·les del Sud i brindarem més actualitzacions a mesura que es confirmi més informació", ha dit.
Les autoritats australianes encara no han vinculat el succés amb un atac terrorista, però el president d'Israel, Isaac Herzog, sí que ho fa fet. Ha denunciat un "vil atac terrorista contra els jueus que estaven encenent les primeres espelmes de Janucà a la platja de Bondi".
Les forces de seguretat australianes han confirmat a la cadena ABC el balanç inicial en una primera estimació sobre les conseqüències del tiroteig, sobre les 09.45, horapeninsular. Poc després, la Policia va anunciar almenys 2 homes detinguts, un d'ells finalment confirmat com a mort.
Herzog s'ha dirigit a la població israeliana. "El nostre cor és amb ells. El cor de tota la nació d'Israel batega amb força en aquest precís moment, mentre preguem per la recuperació dels ferits, preguem per ells i preguem pels qui van perdre la vida", ha dit en un comunicat oficial. "Reiterem la nostra alerta una vegada i una altra al govern australià perquè actuï i lluiti contra l'enorme onada d'antisemitisme que assola la societat australiana", ha afegit.
La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, ha vinculat el succés a la celebració: "M'he quedat horroritzada en veure les imatges que apareixen del terrible atac a tanta gent a Bondi Beach mentre comencen les celebracions de la Janucà", ha dit via X. "Tots els meus pensaments són amb les víctimes i la comunitat jueva en general a Austràlia i més enllà", ha afegit.