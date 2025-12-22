El Govern aprova la pròrroga dels pressupostos

El Consell Executiu preveu aprovar aquest dimarts 23 de desembre la pròrroga pressupostària que entrarà en vigor a partir de l'1 de gener i que allargarà la vigència dels pressupostos del 2023, segons ha pogut saber l'ACN. El Govern encapçalat per Salvador Illa encetarà així l'any sense nous comptes públics, a l'espera de poder començar-los a negociar amb les diferents formacions de l'arc parlamentari català, en especial amb Comuns i ERC.
Aquests dos partits estan igualment esperant poder donar via lliure als equips negociadors, en un context en què continua sobre la taula el nou model de finançament singular per a Catalunya que la Generalitat ha de pactar amb el govern estatal. L'executiu català vol aprovar els comptes tan aviat com pugui.
El gabinet d'Illa ha donat així llum verda al decret que fixa els criteris d'aplicació de la pròrroga tècnica dels pressupostos de la Generalitat del 2023 per al 2026, els darrers aprovats fins ara. Tal com preveu la normativa, el decret de pròrroga garanteix el funcionament de l'administració i la prestació dels serveis públics a la ciutadania mentre no s'aprovin els nous comptes. Així, es prorroguen els crèdits inicials de les despeses de tots els departaments de la Generalitat i el seu sector públic, a excepció d'aquells destinats a programes o actuacions que finalitzen a finals del 2025.
Les despeses de capítol 1 -és a dir, les despeses de personal- s'ajustaran a les dotacions pressupostades el 31 de desembre del 2025. Pel que fa a la resta de despeses (capítols del 2 al 9), es prorrogaran els crèdits inicials del 2023, a excepció d'aquells destinats a programes o actuacions que ja hagin finalitzat.