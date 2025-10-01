Ada Colau, detinguda per l'exèrcit d'Israel

Ada Colau, exalcaldessa de Barcelona, és una de les persones detingudes per l'exèrcit d'Israel. "Si estàs veient aquest vídeo és perquè Israel ens ha detingut il·legalment", assegura en un vídeo publicat passades les nou del vespre a Instagram, però gravat prèviament.
"No tenim accés a telèfon ni internet, estem totalment incomunicats, no sabem durant quant de temps", assegura al vídeo. L'exalcaldessa demana als seguidors d'arreu del món que siguin "la seva veu" i que facin "el màxim soroll possible" i pressionin als governs perquè "els alliberin" i els permetin obrir el corredor humanitari amb Gaza.
De la mateixa manera, la diputada de la CUP Pilar Castillejo ha publicat a Twitter denunciant la detenció. "Sortiu al carrer, sortiu i protesteu. Obligueu-los a obrir el corredor i que el genocidi acabi", diu alhora que carrega contra "l'estat sionista" d'Israel: "Ens ha segrestat en aigües de Palestina, l'ajuda no ha arribat".
El comunicat de Colau i Castillejo arriba després que vaixells militars assaltessin embarcacions de la Global Sumud Flotilla a setanta milles nàutiques de Gaza. Des de l'organització denuncien que l'exèrcit israelià ha assaltat el vaixell Alma i el Sirius. Alguns activistes asseguren que els militars han abordat diverses naus.
Segons ha explicat en un vídeo a Twitter l'activista Greg Stoker, integrant de l'expedició humanitària, des de les naus militars estan "trucant" els vaixells de la Flotilla i demanant-los que apaguin els motors i esperin a "noves instruccions". En cas de no fer-ho, els vaixells seran "confiscats" i els integrants "hauran d'atendre les conseqüències". Minuts més tard, l'exèrcit ha demanat a les naus que es dirigeixin a un port d'Israel.