Collboni reclama a la UE i l'ONU que apliquin «tots els mecanismes» per alliberar els membres de la Flotilla

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, reclama un moviment decidit de les instàncies internaiconals per respondre a les detencions de l'exèrcit d'Israel sobre la Global Sumud Flotilla i per alliberar els membres de la missió humanitària. En una compareixença institucional des de l'Ajuntament, el màxim representant del consistori ha instat la Unió Europea (UE) i les Nacions Unides (ONU) perquè facin "gestions amb el govern d'Israel per contribuir a l'alliberament de les persones detingudes, fent servir tots els mecanismes multilaterals disponibles". A més, també ha instat tots els alcaldes de capitals "europees i mundials" perquè pressionin en la mateixa línia.
Amb un missatge breu, Collboni ha remarcat la condemna dels fets duts a terme pel govern de Benjamin Netanyahu, que va impedir novament que una missió humaniària pogués arribar a la costa de Gaza. En aquest cas, la que implicava la participació de l'exalcaldessa Ada Colau i el regidor barceloní Jordi Coronas (ERC). Els vaixells en els quals navegaven militants compromesos amb l'ajuda humanitària al poble palestí, en ple genocidi, van ser interceptats. Tots menys un, que de moment continua la seva travessia cap a terra palestina.
El gruix dels ocupants de la Flotilla, però, van ser detinguts per les forces israelianes. Davant aquests fets, l'alcalde barceloní ha assenyalat que està en contacte permanent amb el Ministeri d'Exteriors espanyol, que "està treballant intensament a través de l'embaixada a Tel-Aviv i els consolats de Jerusalem i Nicòsia" per garantir la protecció diplomàtica dels participants de la missió. "La Flotilla és una iniciativa solidària, humanitària i pacífica, impulsada des de la societat civil internacional, que compta amb la participació de barcelonins i barcelonines, i que té per objectiu donar suport a la població de Gaza", ha recordat Collboni.
En el mateix sentit, a banda de reclamar també l'alliberament dels hostatges israelians en mans de Hamàs, el batlle barceloní ha marcat el camí que desitja per als retinguts: "Exigeixo que totes les persones detingudes siguin alliberades immediatament, que puguin retornar a casa seva, i que es respecti la integritat física de tots els participants en aquesta missió humanitària".
Aquest mateix dijous estan previstes mobilitzacions a Catalunya i a tot el món, en solidaritat amb les embarcacions que intentaven fer arribar ajuda humanitària a Gaza i contra les accions del govern d'Israel. També s'apunta cap a l'immobilisme internacional, que no ha estat capaç de prendre mesures per frenar el genocidi sobre el poble palestí. D'entrada, hi ha una concentració convocada aquest dijous a la tarda a les 18h a la part baixa de la Rambla de Barcelona, i a les 19h davant de tota la resta d'ajuntaments del país. Més enllà d'aquests moviments, també a la capital catalana hi ha una crida per formar una gran manifestació aquest dissabte a les 16h, juntament amb altres grans ciutats d'arreu del món.
De fons, un pla per pacificar l'escenari bèl·lic, configurat pel presidents dels Estats Units, Donald Trump, espera respostes definitives.