Un vaixell de la Flotilla arriba a aigües de Palestina

El Global Sumud Flotilla ha informat que el vaixell Mikeno s'ha endinsat en aigües palestines i es troba a 9,3 milles de la costa de Gaza. Tot i les nombroses detencions, encara hi ha una desena d'embarcacions navegant cap a Gaza, segons el tracker que segueix les embarcacions.
"El vaixell Mikeno, de la Flotilla Global Summud, ha entrat amb èxit en aigües palestines de Gaza. Ara, es troba a pocs quilòmetres de la costa i és actualment el vaixell més proper a la Franja de Gaza. Fins al moment, no ha estat interceptat per les forces israelianes", han comunicat els organitzadors de la flotilla. Tot i això, l'organització es mostra escèptica amb l'estat del vaixell donat que d'un moment per l'altre pot ser interceptat.
L'escepticisme sobre el que passarà amb aquest vaixell un cop ha entrat en aigües palestines no existiria si Palestina fos un Estat amb ple dret d'actuació, ja que seria l'únic país competent per intervenir-hi. En la situació actual, en què és una nació ocupada, hi ha possibilitats que les forces israelianes facin el que els convingui.
Per tant, és el vaixell més pròxim a actuar d'acord amb l'objectiu, després d'una nit de detencions. Concretament, s'han interceptat més de 20 vaixells i s'ha detingut a uns 220 activistes.
Manifestacions a Catalunya
I davant aquests fets, a Catalunya es viuran diverses manifestacions. En primer lloc, des del Global Sumud Flotilla han fet una crida per una mobilització que tindrà lloc a Barcelona a les 18 h a la plaça de la Carbonera, al final de l'avinguda Paral·lel, a Drassanes. Per aquesta manifestació s'han adherit diferents organitzacions i diversos líders polítics han promulgat el missatge de la convocatòria.
Per altra banda, també se celebraran manifestacions a molts altres punts del territori, com a Girona, a les 19 h a la plaça del Vi; a Lleida, a les 19 h a la plaça Siurana; a Vic, a les 19 h a la plaça Major; Manlleu, a les 19 h a la plaça Fra Bernadí; Manresa a les 19 h a la plaça Espanya; Mataró, a les 19 h a la plaça Itàlia, i a molt altres llocs i els que també s'espera que s'acabin organitzant durant el transcurs del dia.
Així mateix, per divendres, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocat una vaga estudiantil en la qual CGT ha coincidit i ha instat als docents i PAE de tots els centres educatius per aquest mateix dia.