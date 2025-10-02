La manifestació per la Flotilla de Gaza interromp el servei dels FGC a Manresa

Feia anys que no es vivia a Manresa una manifestació tan multitudinària com la que s'ha viscut aquest dijous en contra del genocidi d'Israel a Gaza arran de l'assalt que ha patit la Global Sumud Flotilla en aigües internacionals, a pocs quilòmetres de la costa d'aquest territori palestí. Segurament des de les grans mobilitzacions del procés català o les del 8-M de fa un lustre. Tres mil persones, segons la Policia Local de Manresa, s'han manifestat aquest dijous a la ciutat en suport a la Global Sumud Flotilla després que l'exèrcit israelià l'assaltés i practiqués detencions quan els vaixells arribaven a la costa de Gaza per obrir-hi un corredor humanitari.
Els clams contra Israel i per la llibertat de Palestina han estat constants entre una convocatòria que ha aplegat molta gent jove, fins i tot adolescents, que s'han mobilitzat per la causa. La marxa ha partit de la plaça Espanya i ha finalitzat a l'estació de Manresa Alta dels FGC on els manifestants han fet pintades contra la "col·laboració" que entenen que la companyia pública ferroviària fa amb ICL permetent-li transportar sal i potassa des de Súria fins al Port de Barcelona.
Un cop finalitzada la manifestació, un grup d'activistes han portat a terme alguna acció al ramal dels FGC que entra a Manresa, perquè la companyia ha anunciat que el trànsit ferroviari ha quedat interromput de forma indefinida a partir de l'estació Sant Vicenç - Castellgalí "a causa d'aldarulls" a l'arribada de l'estació de Manresa i per la presència de persones a les vies. FGC ha anunciat servei alternatiu per carretera per completar aquest últim tram de l'R5. En el moment de redactar la notícia no havien transcendit més detalls d'aquesta darrera acció a les vies dels ferrocarrils catalans.
Les accions continuaran aquest divendres, amb una vaga d'estudiants de secundària convocara per, entre d'altres, el SEPC, i també una vaga de mestres convocada per la CGT.
Acció contra Carrefour i ICL sempre present
La manifestació ha arrencat de la plaça Espanya fins al Carrefour Exprés del carrer Barcelona que, de pressa i corrent, ha abaixat les persianes quan arribava la marxa. Els concentrats han denunciat la col·laboració de la multinacional d'hipermercats amb l'estat d'Israel. Entremig, el pas dels manifestants per davant de la comissaria de la Policia espanyola ha fet que es desplegués un cordó dels ARRO dels Mossos d'Esquadra per protegir l'edifici, tot i que en cap moment no ha estat objectiu de la marxa. El camí ha continuat per Carrasco i Formiguera fins al Passeig i la plaça de la Bonavista.
L'estrany traçat de la marxa ha portat de corcoll la Policia Local de Manresa a l'hora de regular i tallar el trànsit al pas dels manifestants. Finalment, per la carretera de Santpedor, la corrua de gent ha arribat a l'estació dels FGC de Manresa Alta, on després de fer-hi pintades i enganxar-hi adhesius, la manifestació s'ha desconvocat. Malgrat tot, alguns activistes han mantingut l'acció a les vies, que ha obligat a interrompre en servei de trens.
Durant tot el recorregut no han deixat de sentir-se càntics contra la multinacional israeliana ICL, que explota les mines de Súria.
Tallat el servei dFGC entre Sant Vicenç Castellgalí i Manresa Baixador
El servei de Ferrocarrils de la Generalitat entre Sant Vicenç - Castellgalí i Manresa Baixador està tallat per indicació dels cossos de seguretat per aldarulls a l'estació de Manresa Alta, ha informat FGC. No han transcendit més detalls, però s'han produït en el marc de la manifestació per protestar contra l'assalt de la Flotilla per part de l'exèrcit d'Israel. Segons Protecció Civil, el tall afecta l'R5 i l'R50. Hi ha presència de persones a les vies. S'ha posat en prealerta el pla Ferrocat.
Concentracions a Moià i a Súria
Les concentracions, que s'han donat a tot el país, també s'han viscut a Moià, on unes 130 persones s'han concentrat a la plaça de les Quatre Barres, o a Súria, on una quarantena de persones s'han concentrat davant l'Ajuntament. A Barcelona, la concentració s'ha fet a les Drassanes i ha viscut capítols d'enfrontament i tensió amb la policia.
Israel intercepta la Flotilla
Israel ha interceptat entre el vespre d'aquest dimecres i el matí d'aquest dijous els vaixells de la Global Sumud Flotilla quan ja estaven a prop de Gaza i ha detingut tots els activistes a bord a excepció dels d'una última nau que encara no ha arribat a la zona. El Ministeri d'Afers Exteriors israelià ha assegurat que l'exèrcit ha intervingut "de manera segura" i els passatgers han estat traslladats a un port del país, després a la ciutat d'Ashdod i finalment preveuen expulsar-los."La Greta -Thunberg- i els seus amics estan sans i estalvis", ha dit en un comunicat.
Des de l'organització han denunciat en un primer moment que l'exèrcit israelià ha assaltat primer el vaixell Alma, el que liderava l'expedició, i l'ha atacat, juntament amb el Sirius. Altres activistes han informat posteriorment que els militars han assaltat diverses naus i han detingut els integrants, entre els quals es troba Ada Colau. "Si estàs veient aquest vídeo és perquè Israel ens ha detingut il·legalment", assegura en un vídeo publicat passades les nou del vespre a Instagram, però gravat prèviament.